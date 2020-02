1. Kindred Group PLC

Die Kindred Gruppe betreibt eine Vielzahl der beliebtesten Online Casinos und Wettplattformen. Dazu gehören Unibet, 32 Red, Bingo.com, Bohema Casino, Casinohuone, iGame, Maria Casino, Roxy Palace und viele mehr. Besonders Unibet gilt im Bereich der Sportwetten als einer der besten Anbieter in Deutschland und wird somit als heißer Kandidat für eine der neuen Lizenzen gehandelt.



In knapp zwei Jahren stiegen die Aktien von rund 4 schwedischen Kronen (Anfang 2014) auf mehr als 100 schwedische Kronen (Ende 2016). Der Kurs pendelte sich dann zwischen der 80er und 100er Marke ein, ehe Anfang 2018 ein radikaler Anstieg auf 133 schwedische Kronen zu beobachten war. An dieser Stelle war die Aktie des Unternehmens allerdings deutlich überkauft und erlitt einen drastischen Verlust. Aktuell scheint sich der Kurs wieder zu stabilisieren und könnte beim Erhalt einer neuen Lizenz einen erneuten Aufschwung erleben.



2. Evolution Gaming Group

Bei Evolution Gaming handelt es sich um einen der größten Anbieter für Live Casino Spiele, der auch einige seiner Tische in deutschen Spielbanken betreibt. Bedingt durch die guten Neuigkeiten aus Deutschland ist denkbar, dass das Unternehmen sein Angebot weiter ausbaut, um seine Position auf dem Markt so zu stärken. Evolution Gaming konnte den Wert seiner Aktien innerhalb von knapp fünf Jahren verzehnfachen und hat zweifelsohne noch Luft nach oben. Obwohl andere Entwickler und Online Casinos in den letzten beiden Jahre starke Kurseinbrüche erlitten haben, blieb Evolution Gaming davon verschont und setzte seinen Aufwärtstrend unaufhaltsam voran.



3. LeoVegas Group

Der LeoVegas Gruppe gelang vor einigen Jahren ein unglaublicher Start an der Börse. Die Einführung erfolgte im Jahr 2016. Nach weniger als zwei Jahren wurde das Unternehmen bereits zum Einhorn gekrönt. Jahr um Jahr konnten neue Rekordumsätze vermeldet werden, was sich jedoch leider nicht zwangsläufig im Kurs der LeoVegas Aktie widerspiegelte.



Dank einiger neuer Investitionen gelang es dem Unternehmen schließlich, sein Angebot an Online Casinos zu festigen und in neue Bereiche vorzustoßen. Zwischenzeitlich konnte das Royal Panda Casino akquiriert werden. Zudem wurden umfangreiche Investitionen in Pixel.bet, Authentic Gaming, Livecasino.com und CasinoGrounds getätigt. Der Kurs hält sich aktuell stabil und könnte im Falle eines Erhaltes einer deutschen Lizenz noch mehr Potential entfalten.



Online Kredite

Nicht nur die Online Casinos konnten einen steilen Aufschwung verzeichnen. Auch andere Dienstleistungen, wie Online Kredite, werden immer beliebter. Gerade die Kreditvergabe über "Peer-to-Peer Lending" ist in aller Munde. Im Jahr 2016 waren es gerade einmal rund 50 Milliarden US-Dollar, die auf diese Art und Weise verliehen wurden. Im laufenden Jahr könnten es bereits 200 Milliarden US-Dollar sein. Bis 2022 wird ein Anstieg um weitere 50% prognostiziert. Dazu trägt auch der Online Kredit in Deutschland maßgeblich bei. Bei diesen Peer-to-Peer Krediten handelt es sich um eine interessante Alternative zu Angeboten herkömmlicher Finanzinstitute.



Die erste deutsche Plattform für Kredite, die direkt von Privatpersonen vergeben werden, war eLolly im Jahr 2007. Bei diesem Marktplatz-Modell des Peer-to-Peer Kredits im Internet können private Kreditgeber private Kreditnehmer finden und umgekehrt. Auf diese Art werden Kreditnehmer und Kreditgeber durch einen auktionsähnlichen Prozess zusammengeführt. Dadurch können oft deutlich bessere Konditionen erzielt werden, als es bei normalen Banken der Fall ist. (26.02.2020/ac/a/m)









