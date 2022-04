Was sind die Unterschiede?

Außerdem ist das Glücksspiel eine sehr emotionale Erfahrung. Wenn Sie frustriert oder wütend sind, treffen Sie leicht falsche Entscheidungen, die zu finanziellen Verlusten führen können. Wenn Sie Ihr Geld investieren, treffen Sie dagegen rationale Entscheidungen auf der Grundlage einer sorgfältigen Analyse. Das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass Sie aufgrund emotionaler Impulse kostspielige Fehler machen.



Beim Glücksspiel schließlich riskieren Sie Ihr gesamtes Vermögen bei einem einzigen Spiel, z. B. bei Spielautomaten. Das kann katastrophale Folgen haben, wenn Sie verlieren. Wenn Sie hingegen investieren, verteilen Sie Ihr Geld auf verschiedene Anlagen. Wenn eine davon scheitert, wirkt sich das nicht auf den Rest Ihres Portfolios aus, und Sie können den Sturm überstehen und sich von dem Verlust erholen.



Beim Glücksspiel spielen Sie gegen das Haus, während Sie beim Investieren gegen andere Anleger spielen



Beim Glücksspiel spielen Sie gegen das Haus. Das bedeutet, dass das Kasino einen Vorteil hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass es gewinnt, ist größer als bei Ihnen. Das liegt daran, dass das Kasino eine Vielzahl von Spielen mit unterschiedlichen Gewinnchancen anbietet und die Spielregeln ändern kann, um das Spiel zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Wenn Sie investieren, spielen Sie gegen andere Anleger.



Das bedeutet, dass es kein Unternehmen gibt, das einen Vorteil hat - der Markt ist vollkommen fair. Wenn Sie z. B. in Aktien investieren, werden Sie belohnt, wenn das Unternehmen gut abschneidet, und bestraft, wenn es schlecht abschneidet. So entstehen gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Beteiligten.



Was sind die Gemeinsamkeiten?

Beide beinhalten ein Risiko



Sowohl Glücksspiele als auch Investitionen sind mit Risiken verbunden. Beim Glücksspiel riskieren Sie Ihr Geld bei einem Glücksspiel. Es gibt keine Garantie, dass Sie gewinnen, und Sie können sehr leicht Ihr gesamtes Geld verlieren. Wenn Sie dagegen in etwas investieren, hoffen Sie, dass sich Ihre Investition im Laufe der Zeit auszahlt. Das bedeutet, dass es nicht so wahrscheinlich ist, dass Sie Ihr gesamtes Geld verlieren, wenn sich der Markt zum Schlechten wendet. Außerdem kann man mit Investitionen wesentlich mehr Geld verdienen als mit Glücksspielen - wenn Sie also auf einen großen Gewinn aus sind, sind Investitionen der richtige Weg.



Beides kann süchtig machen



Sowohl Glücksspiele als auch Investitionen können süchtig machen, weil sie eine Belohnung versprechen. Beim Glücksspiel hofft man auf den großen Treffer und den Gewinn einer großen Geldsumme. Ähnlich verhält es sich, wenn Sie in etwas investieren und sich eine hohe Rendite erhoffen. Das kann sehr verlockend sein, und es ist leicht, sich von der Aufregung, schnell viel Geld zu verdienen, anstecken zu lassen.



Fazit

Investieren bietet ein höheres Maß an Sicherheit als Glücksspiel in einem regulären und onlinecasino. Das Risiko beim Investieren ist geringer, da Sie gegen andere Anleger und nicht gegen das Haus spielen. Außerdem gibt es keine Garantie dafür, dass man mit einer Investition auch Geld verdient - bei manchen Anlagen kann man sogar seine gesamte Investition verlieren, wenn sie nicht gut laufen.



Das bedeutet jedoch nicht, dass man auf Investitionen ganz verzichten sollte; im Gegenteil, eine langfristige Planung kann dazu beitragen, die Risiken zu verringern und dennoch im Laufe der Zeit eine Rendite zu erzielen. Glücksspiele sind risikoreicher als Investitionen, bieten aber die Chance, schnell Gewinne zu erzielen oder schnell große Summen zu verdienen, was für manche Menschen, die sofortige Befriedigung wollen, ohne auf ihre Rendite zu warten, attraktiv sein könnte. (06.04.2022/ac/a/m)









