Tradegate-Aktienkurs Intuitive Surgical-Aktie:

595,10 Euro +0,05% (05.10.2020, 15:41)



NASDAQ-Aktienkurs Intuitive Surgical-Aktie:

696,28 USD -2,00% (02.10.2020, 22:00)



ISIN Intuitive Surgical-Aktie:

US46120E6023



WKN Intuitive Surgical-Aktie:

888024



Ticker-Symbol Intuitive Surgical-Aktie:

IUI1



NASDAQ Ticker-Symbol Intuitive Surgical-Aktie:

ISRG



Kurzprofil Intuitive Surgical:



Intuitive Surgical Inc. (ISIN: US46120E6023, WKN: 888024, Ticker-Symbol: IUI1, NASDAQ-Symbol: ISSM) ist ein US-amerikanisches Medizintechnik-Unternehmen, das automatisierte Operations-Systeme herstellt. Das bekannteste Produkt von Intuitive Surgical Inc. ist das Da-Vinci-System. Intuitive Surgical Inc. ist in den Indices NASDAQ 100 und S&P 500 vertreten. (05.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intuitive Surgical-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Roboter-gestützten Operationssystemen Intuitive Surgical Inc. (ISIN: US46120E6023, WKN: 888024, Ticker-Symbol: IUI1, NASDAQ-Symbol: ISSM) unter die Lupe.Der Markt für robotergesteuerte Operationen werde auf Jahre hinaus zweistellig wachsen und Intuitive Surgical mit seiner Da Vinci-Plattform sei der klare Marktführer. Die Corona-Krise drücke aber auf die operative Entwicklung und macht die Aktie teuer.Anleger seien verunsichert, ob eine zweite Infektionswelle die Zahl der Operationen wie schon im Frühjahr drastisch reduziere und auch die Verkäufe für die "Hardware" negativ beeinflusse. Für den "Aktionär" seien die Sorgen v.a. unter längerfristigen Aspekten unbegründet."Der Aktionär" halte an seiner Kaufempfehlung für die Intuitive Surgical-Aktie fest. Das Papier sei fundamental teuer, das KGV 2020 betrage rund 80. Die hervorragenden Zukunftspüerspektiven und die starke Marktstellung in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Umfeld würden jedoch für den Titel sprechen, so Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.10.2020)Börsenplätze Intuitive Surgical-Aktie: