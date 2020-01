Börsenplätze Intuitive Surgical-Aktie:



Kurzprofil Intuitive Surgical:



Intuitive Surgical Inc. (ISIN: US46120E6023, WKN: 888024, Ticker-Symbol: IUI1, NASDAQ-Symbol: ISSM) ist ein US-amerikanisches Medizintechnik-Unternehmen, das automatisierte Operations-Systeme herstellt. Das bekannteste Produkt von Intuitive Surgical Inc. ist das Da-Vinci-System. Intuitive Surgical Inc. ist in den Indices NASDAQ 100 und S&P 500 vertreten. (10.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intuitive Surgical-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Roboter-gestützten Operationssystemen Intuitive Surgical Inc. (ISIN: US46120E6023, WKN: 888024, Ticker-Symbol: IUI1, NASDAQ-Symbol: ISSM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der "da Vinci" habe vier Arme, drei davon mit Instrumenten, einer mit Kameras bestückt. Der Arzt steuere mit Joystick und Pedalen die Instrumente und könne damit minimalinvasiv Operationen ausführen, für die es früher lange Hautschnitte gebraucht hätte. Es sei die Technologie, die dem US-Unternehmen Intuitive Surgical zum großen Durchbruch verholfen habe. Und wie.Vor der viel beachteten J.P. Morgan Healthcare Conference habe die Gesellschaft vorläufige Zahlen zum vierten Quartal 2019 veröffentlicht. Der Umsatz sei demnach um 22 Prozent auf 1,28 Milliarden Dollar gestiegen. Insgesamt habe Intuitive Surgical 336 "da Vinci"-Systeme ausgeliefert, nach 290 Stück im Vorjahreszeitraum. An der Börse würden die vorläufigen Ergebnisse Anklang finden, die Aktie schieße auf ein neues Rekordhoch.Intuitive Surgical biete inzwischen weitaus mehr als die Da-Vinci-Systeme an. Im dritten Quartal hätten die Amerikaner die ersten drei Ion-Plattformen ausgeliefert. Dabei handle es sich um ein robotergestütztes System, das Bronchoskopien und Biopsien durchführen könne. Lande Intuitive Surgical einen ähnlichen Coup wie mit Da Vinci? Die kommenden Quartale würden es zeigen.Intuitive Surgical bleibe einer der Trendsetter im OP-Saal. Die frischen Zahlen würden das unterfüttern. Mit dem Ausbruch über die Widerstandszone um die 600,00 Dollar habe die Aktie nun ein schlagkräftiges Kaufargument geliefert.Mutige Anleger springen auf und setzen auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link