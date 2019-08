Bilanzprognosen für 2019



Die Bilanzprognose 2019 werde durch den am 22. August anstehenden Quartalsbericht für das vierte Quartal und den Bericht für das Gesamtjahr in Kürze mit tatsächlichen Zahlen unterlegt werden. Der Konzern selbst habe die Guidance für das Gesamtjahr 2019 bereits zur Publikation der Quartalszahlen für das dritte Quartal 2019 am 23. Mai 2019 angehoben. Die Konzernleitung gehe von einem Umsatzwachstum von 10 bis 12 Prozent, einem Verlust je Aktie auf GAAP-Basis von 0,33 USD und einem Verlust je Aktie auf non-GAAP-Basis von 0,14 USD aus. Der Umsatz könnte sich bei ca. 6,738 bis 6,758 Mrd. USD einpendeln, der auf GAAP-Basis errechnete operative Gewinn könnte zwischen 1,827 und 1,837 Mrd. USD eintreffen, der auf non-GAAP-Basis berechnete operative Gewinn bei 2,258 bis 2,268 Mrd. USD. Auf GAAP-Basis könnte das EPS bei 5,72 bis 5,74 USD liegen, auf non-GAAP-Basis könnte das EPS bei 6,67 bis 6,69 USD liegen. Eine weitere Ausführung der Bilanzprognose für 2020 wäre aufgrund der Marktsituation rund um den China-USA-Handelskonflikt an dieser Stelle nicht zielführend.



Termine



Die INTUIT Incorporated werde am 22. August 2019 den Quartalsbericht für das vierte Quartal und das Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2019 veröffentlichen. (Analyse vom 19.08.2019)



Kurzprofil Intuit Inc.:



Intuit Inc. (ISIN: US4612021034, WKN: 886053, Ticker-Symbol: ITU, Nasdaq OTC-Symbol: INTU) ist ein Hersteller von Standardanwendungssoftware aus Kalifornien. 1983 brachten Scott Cook und Tom Proulx die Software Quicken zur persönlichen Finanzverwaltung auf den Markt. Das Programm zählt heute neben QuickBooks (Buchhaltungs-Software) und TurboTax (Software für Steuererklärungen) nach wie vor zu den Haupteinnahmequellen von Intuit Inc. Außerdem werden inzwischen auch immer mehr spezielle Apps z.B. für das mobile Bezahlen entwickelt. (19.08.2019/ac/a/n)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Intuit-Aktienanalyse von LYNX Broker:Philip Morris von LYNX Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Standardanwendungssoftware Intuit Inc. (ISIN: US4612021034, WKN: 886053, Ticker-Symbol: ITU, Nasdaq OTC-Symbol: INTU) unter die Lupe.Die INTUIT Incorporated biete Standardanwendungssoftware unter anderem für die Bereiche Finanzmanagement und Compliance und weitere Dienstleistungen hauptsächlich für Kleinunternehmer, Verbraucher, Selbstständige, sowie Steuerberater, Buchhalter und Controller, aber auch für Schulen, staatliche Strukturen der Regierung und Verwaltung, Finanzinstitutionen und Plattformanbietern wie Apple und Google. Die Zielgruppe finde sich hauptsächlich in den USA und Kanada, das Angebot richte sich aber auch an internationale Kundschaft. Die bekanntesten Produkte seien unter anderem TurboTAX, QuickBooks Mint und Turbo. INTUIT sei von Scott Cook und Tom Proulx im März 1983 gegründet, im März 1984 in Kalifornien als Incorporated eingetragen und im Jahr 1993 als Incorporated in Delaware neueingetragen worden. Heute beschäftige der Konzern rund 9.000 Mitarbeiter und hat Standorte in neun Ländern. Der Konzern werde von CEO Sasan Goodarzi geleitet und habe seinen Sitz in Mountain View im US-Bundesstaat Kalifornien. Die jüngste Akquisition sei am 28. Mai 2019 veröffentlicht worden. INTUIT habe die Übernahmen von Origami Logic bekannt gegeben.Segmentierung und AngebotsspektrumDas Unternehmen INTUIT sei in die drei Bereiche Small Business & Self-Employed, Consumer und Strategic Partner untergliedert. Im Segment Small Business & Self-Employed richte sich das Angebotsspektrum an Kunden in aller Welt. Es würden Standardlösungen wie zum Beispiel spezielle Desktop-Software für Buchhalter, Finanzmanager und Controller für Lohnabrechnungen, Abrechnungsprozesse und Finanzierungsplanung angeboten. Im Segment Consumer stünden vor allem für Privatkunden in den USA und Kanada Programme zur einfacheren Vorbereitung und Erstellung der Einkommensteuer im Vordergrund, aber auch weitere Software zur Unterstützung der eigenen Finanzplanung. Im Segment Strategic Partner richte sich das Angebot an Buchhalter, Steuerberater in den USA und Kanada, die für Privat- und Unternehmenskunden Steuererklärungen erstellen und die Buchhaltung führen würden. Die Programme würden etwa Lacerte, ProSeries, ProFile, ProConnect und Tax Online heißen. In Deutschland würden die Programme Quicken, Quickbooks und QuickSteuer über eine strategische Allianz mit der Firma Lexware vertrieben.Details zur INTUIT-AktieDie Aktien von INTUIT würden an der Technologiebörse NASDAQ mit dem Börsenkürzel INTU gehandelt. Der IPO der Aktiengesellschaft habe am 12. März 1993 stattgefunden. Seit dem IPO habe es drei Aktiensplits gegeben, nämlich am 21. August 1995 im Verhältnis 2:1, am 30. September 1999 im Verhältnis 3:1 und am 21. Juni 2006 im Verhältnis 2:1. Insgesamt seien zum 31. Juli 2018 258,616 Mio. Aktien ausstehend gewesen. Die Wertpapiere würden unter anderem den US-Leitindices NASDAQ 100 und S&P 500 angehören. Die größten institutionellen Aktionäre seien mit 8,66 Prozent T. Rowe Price Associates, mit 7,78 Prozent Black Rock, mit 7,58 Prozent Vanguard Group, mit 4,21 Prozent State Street und mit 3,94 Prozent FMR Incorporated. In den letzten fünf Jahren habe die Aktie rund 220 Prozent an Wert gewonnen, während zum Beispiel der NASDAQ 100 im Vergleichszeitraum um rund 89 Prozent habe zulegen können. Die Wertpapiere seien somit ein mehr als deutlicher Outperformer. Der Markt bewerte den Konzern zum Zeitpunkt dieser Analyse mit 69,42 Mrd. USD. Die Aktien hätten via NASDAQ in den letzten 52 Wochen 284,97 USD im Hoch und 182,61 USD im Tief gekostet.Aktuelle Analysen INTUIT IncorporatedLangfristige Chartanalyse der Intuit-AktieEine mit dem Blick auf den Trend fast tadellose Reise habe die Aktie von Intuit Incorporated in den vergangenen zwei Handelsjahren gezeigt. Aus dem Bereich von rund 140,00 USD kommend habe sie kürzlich das Erklimmen der 285,00-USD-Marke und somit eine Verdoppelung des Aktienkurses geschafft. Auch das Chartbild sehe grundsätzlich sehr sauber aus, lediglich Ende 2018 habe es einen leichten Rücksetzer in Richtung 185,00 USD gegeben, wobei dieser lediglich kleinere untergeordnete Trends kurzzeitig gebrochen sei. Teilweise sei es zu beobachten gewesen, das in diversen aufeinander folgenden Handelswochen fast wöchentlich neue Bewegungshochs hätten ausgebaut werden können, was sich bei entsprechender Herangehensweise bezüglich des Trademanagements teilweise ideal habe umsetzen lassen. Der Schlusskurs vergangenen Freitag habe dann nahe der 270,00 USD gelegen und somit nur knapp unterhalb der aktuellen Bewegungshochs.Aus charttechnischen Gesichtspunkten sei die Aufwärtsseite weiterhin intakt und Kaufgedanken sollten auch in den kommenden Tagen und Wochen ein interessantes Potenzial aufweisen. Die nächsten realistischen Ziele seien die Marken 295,00 USD, 300,00 USD und auch 310,00 USD. Zu beachten sei aus aktueller Sicht das Niveau von 255,00 USD. Dieses sollte für Kaufgedanken nicht nennenswert unterschritten werden. Passiere dies dennoch, wäre es gegebenenfalls anzuraten, Käufe etwas zurückzunehmen und abzuwarten, wie sich der Wert mit dem 240,00-USD-Unterstützungsniveau verhalte. Eine dann situativ aktualisierte Analyse wäre ratsam.Fundamentaldaten 2018Bei der INTUIT Inc. werde jeweils zum 31.07. gemäß US-GAAP in US-Dollar (USD) bilanziert. Im Geschäftsjahr 2018 habe das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 5,964 Mrd. USD erzielt. Im Vergleich dazu habe der Umsatz im Vorjahr bei 5,177 Mrd. USD gelegen. Das operative Ergebnis habe 1,503 Mrd. USD betragen und das EBIT sei mit 1,497 Mrd. USD testiert worden. Der Konzernjahresüberschuss habe 1,211 Mrd. USD betragen. Im Vorjahr habe der Jahresüberschuss noch bei 971,0 Mio. USD gelegen. Das Ergebnis je Aktie habe bei 4,72 USD und auf vollverwässerter Basis bei 4,64 USD gelegen. Die Dividende habe 1,56 USD und die Ausschüttungssumme 407,0 Mio. USD betragen. Der Konzern habe für 2018 liquide Mittel in Höhe von 1,464 Mrd. USD ausgewiesen. Das Eigenkapital habe bei 2,354 Mrd. USD gelegen. Das gezeichnete Kapital sei mit 3,0 Mio. USD angegeben worden. Die Gesamtverbindlichkeiten seien mit 2,824 Mrd. USD angegeben worden und die Bilanzsumme habe 5,178 Mrd. USD betragen. Das Unternehmen habe zum Jahresabschluss 2018 8.900 Mitarbeiter beschäftigt.