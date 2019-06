Tradegate-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:

1,882 EUR +1,15% (26.06.2019, 12:03)



Xetra-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:

1,8822 EUR +0,98% (26.06.2019, 12:28)



ISIN Intesa Sanpaolo-Aktie:

IT0000072618



WKN Intesa Sanpaolo-Aktie:

850605



Ticker-Symbol Intesa Sanpaolo-Aktie:

IES



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Intesa Sanpaolo-Aktie:

IITSF



Kurzprofil Intesa Sanpaolo:



Intesa SanPaolo IMI S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol: IES, Nasdaq OTC-Symbol: IITSF) ist ein international aktives Finanzunternehmen mit führenden Positionen in Europa. Das Unternehmen ist die größte Bank Italiens und mit Zweigstellen in Europa, Amerika, Asien und Afrika vertreten. Über Filialen, unabhängige Berater und das Internet vermarktet das Unternehmen eine Vielzahl von Finanzierungs- und Kapitalanlageprodukten.



Verstärkte Präsenzen hat Intesa Sanpaolo neben Italien vor allem in Osteuropa, dem mittleren Osten und Nordafrika sowie in Ländern mit starker italienischer Aktivität wie den USA, Russland, China und Indien. Zum Unternehmen gehören zudem die beiden Tochterunternehmen Eurizon Capital und Banca Fideuram, wovon erstere das auf den Einzelhandel und Institutionen spezialisierte Asset Management verwaltet und Banca Fideuram den Sektor Finanzberatung anführt. (26.06.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Intesa Sanpaolo-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pierre Drach von Independent Research:Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Intesa Sanpaolo-Aktie (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol: IES, Nasdaq OTC-Symbol: IITSF).Intesa Sanpaolo habe die Übernahme der Banca Apulia per Aktientausch (0,335 Intesa Sanpaolo-Aktien für eine Stamm- bzw. Vorzugsaktie der Banca Apulia; 247 Tsd. neue Intesa Sanpaolo-Aktien) vollzogen. Auch auf der Kostenseite werde es Veränderungen geben, da sich das Unternehmen mit den italienischen Gewerkschaften auf einen Abbau von bis zu 1.600 Stellen auf freiwilliger Basis geeinigt habe. Diese Reduktion solle bis Juni 2021 vollzogen sein.Das Nettoergebnis habe sich in Q1/2019 um 16% auf 1,05 (Vj.: 1,25) Mrd. Euro verringert, der Ergebnisrückgang sei damit jedoch schwächer als vom Markt erwartet (0,91 Mrd. Euro) ausgefallen. Ursächlich sei die geringere Risikovorsorge von 369 (Vj.: 483; Marktkonsens: 495) Mio. Euro gewesen. Sowohl der Zinsüberschuss (-5% y/y auf 1,76 Mrd. Euro) als auch der Provisionsüberschuss (-7% y/y auf 1,89 Mrd. Euro) hätten sich im Rahmen der Marktprognosen entwickelt. Die zum 31.03.2019 ausgewiesene harte Kernkapitalquote nach Basel III sei leicht auf 13,5% gefallen (31.12.2018: 13,6%), habe damit im Branchenvergleich aber weiterhin auf einem guten Niveau gelegen. Die Leverage Ratio habe sich zum 31.03.2019 leicht auf 5,4% verschlechtert (31.12.2018: 5,5%), damit jedoch unverändert ein sehr gutes Niveau aufgewiesen.Für 2019 erwarte Intesa einen weiteren Anstieg des Nettoergebnisses (Gj. 2018: +6,1% y/y auf 4,05 Mrd. Euro; Analystenerwartung 2019e: 4,10 Mrd. Euro). Darüber hinaus solle für 2019 eine Bardividende in Höhe von 80% des Nettoergebnisses ausgeschüttet werden. Der Geschäftsplan 2018 bis 2021 avisiere ein durchschnittliches jährliches Ergebniswachstum (CAGR) von 12% (Basis bereinigtes Nettoergebnis 2017: 3,8 Mrd. Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Intesa Sanpaolo-Aktie: