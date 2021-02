Tradegate-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:

2,1175 EUR +2,82% (08.02.2021, 11:36)



Xetra-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:

2,1165 EUR +2,62% (08.02.2021, 11:34)



Borsa Italiana-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:

2,1175 EUR +2,74% (08.02.2021, 11:37)



ISIN Intesa Sanpaolo-Aktie:

IT0000072618



WKN Intesa Sanpaolo-Aktie:

850605



Ticker-Symbol Deutschland Intesa Sanpaolo-Aktie:

IES



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Intesa Sanpaolo-Aktie:

IITSF



Kurzprofil Intesa Sanpaolo S.p.A.:



Intesa SanPaolo IMI S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol Deutschland: IES, NASDAQ OTC-Symbol: IITSF) ist ein international aktives Finanzunternehmen mit führenden Positionen in Europa. Das Unternehmen ist die größte Bank Italiens und mit Zweigstellen in Europa, Amerika, Asien und Afrika vertreten. Über Filialen, unabhängige Berater und das Internet vermarktet das Unternehmen eine Vielzahl von Finanzierungs- und Kapitalanlageprodukten.



Verstärkte Präsenzen hat Intesa Sanpaolo neben Italien vor allem in Osteuropa, dem mittleren Osten und Nordafrika sowie in Ländern mit starker italienischer Aktivität wie den USA, Russland, China und Indien. Zum Unternehmen gehören zudem die beiden Tochterunternehmen Eurizon Capital und Banca Fideuram, wovon erstere das auf den Einzelhandel und Institutionen spezialisierte Asset Management verwaltet und Banca Fideuram den Sektor Finanzberatung anführt. (08.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intesa Sanpaolo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol Deutschland: IES, NASDAQ OTC-Symbol: IITSF) unter die Lupe.Die Intesa Sanpaolo habe in den Rallyemodus geschaltet. Nach den Zahlen von Ende letzter Woche sei der Groschen gefallen. Sollten Anleger jetzt noch einsteigen?22 der 29 befragten Experten würden derzeit die Intesa Sanpaolo-Aktie kaufen, niemand rate sich von dem Papier zu trennen. Ein gewichtiger Grund dürfte die Dividende sein. Die italienische Bank wolle mit 3,6 Cent das Maximum dessen ausschütten, was die EZB unter den Corona-Beschränkungen erlaube. Die aktuelle Rendite würde sich dann zwar nur auf 1,6% belaufen. Vor der Corona-Krise habe Intesa Sanpaolo aber zu den verlässlichen Dividendenpapieren gehört. Sobald die Aufsicht die Ausschüttungskritieren lockere, könne die Bank wieder höhere Dividenden zahlen.Die Intesa Sanpaolo-Aktie sei mit einem 2021-er KGV von 11 moderat bewertet, die Gesamtbranche kommte im Median auf 15. Die Notierung habe mit dem Bruch der 50-Tage-Linie bei 1,92 Euro letzte Woche ein Kaufsignal generiert. Der nächste Widerstand warte nun bei 2,51 Euro, eine Unterstützung habe sich bei 2,09 Euro ausgebildet.Die Intesa Sanpaolo-Aktie sei eine laufende Empfehlung des "Aktionärs". Anleger könnten noch einsteigen, das Kursziel liege bei 2,50 Euro, ein Stopp sollte bei 1,60 Euro platziert werden, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Intesa Sanpaolo-Aktie: