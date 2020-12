Tradegate-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:

Kurzprofil Intesa Sanpaolo S.p.A.:



Intesa SanPaolo IMI S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol Deutschland: IES, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: IITSF) ist ein international aktives Finanzunternehmen mit führenden Positionen in Europa. Das Unternehmen ist die größte Bank Italiens und mit Zweigstellen in Europa, Amerika, Asien und Afrika vertreten. Über Filialen, unabhängige Berater und das Internet vermarktet das Unternehmen eine Vielzahl von Finanzierungs- und Kapitalanlageprodukten.



Verstärkte Präsenzen hat Intesa Sanpaolo neben Italien vor allem in Osteuropa, dem mittleren Osten und Nordafrika sowie in Ländern mit starker italienischer Aktivität wie den USA, Russland, China und Indien. Zum Unternehmen gehören zudem die beiden Tochterunternehmen Eurizon Capital und Banca Fideuram, wovon erstere das auf den Einzelhandel und Institutionen spezialisierte Asset Management verwaltet und Banca Fideuram den Sektor Finanzberatung anführt. (07.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intesa Sanpaolo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol Deutschland: IES, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: IITSF) unter die Lupe.Die Rally der Intesa Sanpaolo-Aktie lege eine kleine Pause ein. Das sei charttechnisch gesund und eröffne die Gelegenheit zum Neueinstieg. Vor der Pandemie habe die italienische Großbank teilweise üppige Dividenden offeriert. Erlaube die EZB diese im kommenden Jahr wieder, könnte das die nächsten Jahre hohe Renditen ermöglichen. Auch "Der Aktionär" sei positiv gestimmt.Die Experten von Bloomberg Intelligence würden erwarten, dass die Intesa - wie angekündigt - auch die für 2019 vorgesehene Dividende nachträglich ausschütte. Bis 2022 könnten so 30 Prozent der Marktkapitalisierung an die Aktionäre weitergegeben werden. Das Gewinnziel der Großbank von fünf Milliarden Euro in 2022 würden die Analysten für glaubwürdig halten. Zudem könnten die Synergien, die durch die Übernahme der UBI Banca erwartet würden, höher ausfallen würden als gedacht.Das Papier bleibe weiter eine Wette auf eine Erholung des europäischen Finanzsektors. Die Intesa könnte in den kommenden Jahren zudem Anleger mit einer zweistelligen Dividendenrendite erfreuen. Ende des Jahres werde sich zeigen, wann solide Banken in der Eurozone wieder Gewinne an Aktionäre ausschütten könnten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Intesa Sanpaolo-Aktie: