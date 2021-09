"Bei Facebook werden die Grenzen zwischen Handel und Werbung zunehmend verwischt. Die Transformation zum Social Commerce hat auf dem Facebook Marketplace bereits begonnen", so die Experten.



Weitere Favoriten der Investmentbank seien Snap (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP), Uber (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER), Lyft (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) und Expedia (ISIN: US30212P3038, WKN: A1JRLJ, Ticker-Symbol: E3X1, Nasdaq-Symbol: EXPE). Die drei zuletzt genannten würden nach Auffassung der Analysten von der Erholung der Reise- und Transportbranche überdurchschnittlich profitieren.



Bis auf Expedia, Uber und Lyft befinden sich alle von Goldman Sachs favorisierten Internet-Aktien auf der Empfehlungsliste des AKTIONÄR und dabei bleibt es auch. Gewinne laufen lassen.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Facebook, Alphabet, Amazon, Uber. (13.09.2021/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Viele Internet-Aktien gehören zu den klaren Gewinnern der Pandemie und konnten sich seit Anfang 2020 zum Teil vervielfachen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Mit den steigenden Kursen seien auch die Bewertungen dieser Papiere gestiegen. Gehe es nach den Analysten von Goldman Sachs, dann sei die Party allerdings noch nicht vorbei."Unserer Ansicht nach, hat die Branche in den kommenden Jahren immer noch Potenzial für langfristiges Wachstum", heiße es in der Mitteilung von Goldman. Die Experten würden jedoch nicht für alle interessanten Internet-Werte optimistisch bleiben, da einige davon entweder ein negatives Chance-Risiko-Verhältnis hätten oder aber in ihrer aktuellen Bewertung das zukünftige Wachstum bereits eingepreist sei.