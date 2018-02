Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach regelrechten Überhitzungstendenzen köcheln die internationalen Rohölmärkte zum Start in die neue Handelswoche wieder etwas runter, so die Analysten der Nord LB.Dieses Umfeld konterkariere nunmehr zu einem spürbaren Anteil den Erfolg der OPEC. Die vom Rohölkartell unter anderem mit Russland ausgehandelten Produktionskürzungen hätten sich auch vor dem Hintergrund der hohen "Compliance-Rate" als wirksames ausgleichendes Mittel an den internationalen Rohölmärkten herausgestellt. In Summe hätten die beteiligten Länder ihre Rate mit 127 Prozent auch im Januar 2018 übererfüllt, was vor allem auf die Entwicklungen in Venezuela zurückzuführen sei. Das krisengeplagte Lande habe umfangreiche Produktionsausfälle und Investitionsrückstände zu beklagen.In den kommenden Monaten sehen wir in der Summe keine nachhaltigen Trendwechsel an den internationalen Rohölmärkten, so die Analysten der Nord LB. Neben der fortlaufenden Berichterstattung zu den US-Lagerbeständen sowie zur US-Rohölproduktion müsse das OPEC-Meeting am 22. Juni 2018 im Auge behalten werden. (05.02.2018/ac/a/m)