Montag: Der Aufholprozess nach dem Ende des Lockdowns geht in die nächste Runde, so die Analysten der DekaBank.Donnerstag: Zu dieser Ratssitzung werde die EZB neue makroökonomische Projektionen vorlegen. Einige zuletzt besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten würden Spielraum für leichte Aufwärtsrevisionen beim vorhergesagten Wirtschaftswachstum eröffnen. Im Vorfeld hätten verschiedene Ratsmitglieder aber bereits zu verstehen gegeben, dass sie die wirtschaftliche Entwicklung der vergangenen Wochen als im Einklang mit ihrem Basisszenario ansehen würden. Insofern sei bei dieser Sitzung keine Änderung der Geldpolitik zu erwarten. Präsidentin Lagarde dürfte aber bestätigen, dass das Wertpapierkaufprogramm PEPP an den mittelfristigen Inflationsausblick gekoppelt sei. Dadurch halte sie die Tür offen für eine Aufstockung zu einem späteren Zeitpunkt.Freitag: Die FED habe jüngst ein neues Inflationsziel bekannt gegeben: Nun solle die Inflationsrate im Durchschnitt über eine nicht genauer spezifizierte Periode dem bisherigen Zielwert von 2% entsprechen. Das wichtigste Preismaß der FED sei bekanntlich der Deflator der privaten Konsumausgaben. Deutlich früher würden aber die Verbraucherpreise veröffentlicht. Im Juli seien die US-Verbraucherpreise in der Abgrenzung ohne Lebensmittel und Energie um 0,6% gegenüber dem Vormonat angestiegen - der stärkste Preisanstieg seit Anfang 1991. Hierbei hätten ungewöhnliche, Corona-bedingte Preiskapriolen eine Rolle gespielt. Diese hätten vermutlich auch im August für einen weiteren Preisanstieg gesorgt. Bedeutsamer würden nun aber zunehmend die zyklischen Preiskomponenten. Aufgrund der üblichen Zeitverzögerung dürften diese nun preisdämpfend wirken.