Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Euroland: Sentix-Konjunkturindex (Montag, 07.03.2022): Mit ungewöhnlicher Spannung wird der Sentix für den März erwartet. Denn er ist der erste Hinweis auf die konjunkturellen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, so die Analysten der DekaBank.EZB-Ratssitzung (Donnerstag, 10.03.2022): Ursprünglich sei diese EZB-Ratssitzung dafür vorgesehen, einen Zeitplan für das Auslaufen der Nettoanleihekäufe zu diskutieren. Der Krieg in der Ukraine werde die Agenda jedoch geändert haben. Die wirtschaftlichen Spannungen mit Russland dürften die Inflation zusätzlich anheizen, aber auch das Wirtschaftswachstum bremsen. Die Analysten der DekaBank gehen davon aus, dass die EZB an der grundsätzlichen Absicht einer schrittweisen Normalisierung ihrer Geldpolitik festhalten wird. Konkrete Entscheidungen insbesondere zum Wertpapierkaufprogramm APP würden die Analysten bei dieser Sitzung jedoch noch nicht erwarten. Die EZB dürfte ihre Entschlossenheit unterstreichen, eventuellen Störungen der geldpolitischen Transmission entgegenzuwirken, aber auch hierfür vorerst keine Maßnahmen ankündigt.USA: Verbraucherpreise (Donnerstag, 10.03.2022): Die Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise für Februar sei die letzte bedeutsame vor dem Zinsentscheid der FED Mitte März. Zu diesem Termin werde trotz des Krieges in der Ukraine mit der Leitzinswende gerechnet. Die Preise dürften gegenüber dem Vormonat erneut sehr kräftig ansteigen. Ein bedeutender Preistreiber seien die Kosten für Energie, die bereits vor dem Krieg in der Ukraine stark anstiegen würden. Auch von den anderen drei Hauptbereichen Nahrungsmittel, Mieten und Kern-Kernrate (also alle restlichen Bereiche) sei mit relativ hohen Preisanstiegen zu rechnen. Ohne den Krieg in der Ukraine würden die von uns erwarteten Preisanstiege sogar eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte der FED rechtfertigen, so die Analysten der DekaBank. Nicht auszuschließen sei daher, dass die FED beim übernächsten Zinsentscheid im Mai solch einen großen Schritt vornehme. (04.03.2022/ac/a/m)