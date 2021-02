Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Inflation im Euroraum (Dienstag) hat zum Jahresauftakt stark zugenommen, war aber auch von erheblichen Sondereinflüssen gekennzeichnet, so die Analysten der DekaBank.Freitag: In China beginne die Sitzung des Nationalen Volkskongresses. Hier würden die wichtigsten wirtschaftspolitischen Ziele für das laufende Jahr verkündet. Nachdem aufgrund der Pandemie im vergangenen Jahr kein Wachstumsziel formuliert worden sei, würden die Analysten der DekaBank erwarten, dass dies nun wieder der Fall sein werde, auch um dadurch die Rückkehr zu einer stabilen Entwicklung zu dokumentieren. Das Ziel könnte mit 8% (DekaBank-Prognose 9,6%) eher vorsichtig formuliert werden. Zudem werde der Fünf-Jahres-Plan für die Periode bis 2025 vorgestellt. Die Analysten der DekaBank würden eine Rücknahme des mittelfristigen Wachstumsziels auf 5% erwarten (zuletzt 6,5%). Ein Schwerpunkt in der Wirtschaftsförderung dürfte auf der Umwelttechnik sowie der Halbleiterproduktion liegen. Die Wirtschaft dürfte stärker für Auslandsinvestoren geöffnet werden.Freitag: Was sei am US-Arbeitsmarkt los? In den vergangenen drei Monaten sei die Anzahl der Beschäftigten nur um knapp 90 Tsd. Stellen gestiegen. Gleichzeitig habe aber auch die durchschnittliche Wochenarbeitszeit sehr kräftig zugenommen. Das Beschäftigungsäquivalent hierzu läge bei einem monatlichen Stellenaufbau von gut 300 Tsd. Personen. Die Arbeitsnachfrage sei also hoch, aber angesichts des vorherigen konjunkturellen Einbruchs bestehe auch beim Arbeitsangebot kein Mangel. Denkbar wäre, dass die Unternehmen vorsichtig mit Neueinstellungen seien, weil sie den Corona-Entwicklungen nicht trauen würden. Hierzu würden aber weder Umfragewerte zu den Investitionsplänen noch die tatsächliche starke Investitionstätigkeit passen. Die Analysten der DekaBank würden davon ausgehen, dass die Beschäftigungsdynamik im Februar kräftiger ausfallen werde als in den Vormonaten. (26.02.2021/ac/a/m)