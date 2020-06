Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Montag: Die Konjunkturwelt bebt - Mit dem zweiten Rekordrückgang in Folge brachen die Auftragseingänge der deutschen Industrie als Folge des globalen Lockdowns in sich zusammen, berichten die Analysten der DekaBank.Montag: Euroland: Sentix - Das deutsche Konjunkturpaket sei geschnürt und die europäische Geldpolitik willens, weitere Mittel bereitzustellen. Unter dem Eindruck dieser Nachrichten würden mehr Finanzmarktanalysten am Wochenende in der Sentix-Umfrage ihr Kreuz in der Rubrik gut/besser machen. Durchaus vorhandene Risiken wie die Unruhen in den USA, der wiederaufkeimende Konflikt zwischen China und den USA oder die immer bedrohlicheren Brexit-Verhandlungen würden aktuell ausgeblendet. Die Märkte hätten das in den letzten Tagen und Wochen eindrucksvoll gezeigt. Die Analysten würden daher eine Verbesserung der Sentix-Lageeinschätzung und der Konjunkturerwartungen für die Eurozone im Juni erwarten.Mittwoch: FED-Bilanz - Die FED habe seit Anfang März ihre Bilanz um gut 3.000 Mrd. US-Dollar ausgeweitet. Die damit verbundenen Maßnahmen (bspw. der Kauf von US-Staatsanleihen) seien notwendig gewesen, um die Funktionsweise der Kapitalmärkte zu gewährleisten, und es zeige sich, dass sie damit überaus erfolgreich gewesen sei. Bislang seien diese Maßnahmen unbefristet, und es gebe auch keine bekannten festen monatlichen Summen. Die Analysten würden davon ausgehen, dass die FED beim Zinsentscheid über diesen Punkt weiterhin keine Aussagen machen werde. Seit Dezember vergangenen Jahres gebe es keine neuen makroökonomischen Projektionen der FOMC-Mitglieder. Sofern diese aktualisiert veröffentlicht würden, würden sie unveränderte Leitzinsen mindestens bis Ende 2021 enthalten. Die Analysten würden derzeit erst Mitte 2023 die erste Leitzinsanhebung erwarten. (05.06.2020/ac/a/m)