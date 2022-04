Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Krieg in der Ukraine tobt unvermindert weiter, so die Analysten der DekaBank.Gehe der US-Wirtschaft schon zu Beginn der geldpolitischen Straffung die Luft aus? Das Bruttoinlandsprodukt dürfte im ersten Quartal nur sehr schwach angestiegen sein. Die inoffiziellen Berechnungen zum monatlichen Verlauf, die allerdings nur bis Februar vorlägen, würden zeigen, dass es in den Teilaggregaten privater Konsum, Lagerinvestitionen und Außenhandel erhebliche Ausschläge nach oben wie auch nach unten gegeben habe. Diese Ausschläge seien teilweise auf Corona-bedingte Probleme bei der Saisonbereinigung zurückzuführen. Neben einer erhöhten Prognoseunsicherheit würden diese Schwankungen spürbar die Interpretation der Veränderungsrate erschweren.Die Inflationsrate im Euroraum dürfte im April mit 7,4% gegenüber dem Vorjahr unverändert hoch geblieben sein. Die drastischen Preisanstiege von Benzin, Diesel und Heizöl nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine hätten sich zum Teil zwar wieder zurückgebildet. Doch dürften sich die Preiserhöhungen bei Erdgas und Elektrizität fortgesetzt haben. In der Kernrate würden die Analysten eine weitere Beschleunigung auf 3,2% erwarten. Vor allem bei Industriegütern würden die gestiegenen Kosten für Energie und Materialien in großem Umfang weitergegeben. Zudem dürften die Lockerung der Corona-Beschränkungen und die in diesem Jahr späten Osterferien zu etwas stärkeren Preiserhöhungen bei saisonabhängigen Dienstleistungen geführt haben. (22.04.2022/ac/a/m)