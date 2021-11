Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Probleme in der chinesischen Industrie bestehen fort, doch sie dürften sich im Oktober nicht weiter verschärft haben, so die Analysten der DekaBank.In den USA seien die Einzelhandelsumsätze zu Beginn des Jahres überaus kräftig angestiegen. Grund hierfür seien zwei staatliche Konjunkturprogramme gewesen. Seither habe sich die Umsatzhöhe kaum verändert. Die Umsätze würden allerdings auch Preisanstiege beinhalten. In realer Rechnung sähe die Entwicklung wesentlich schwächer aus. Im Oktober würden zeitnahe Umsatzindikatoren andeuten, dass bestenfalls ein mariginales Plus gegenüber dem Vormonat vorgelegen haben dürfte. Hauptumsatztreiber seien vermutlich die Autohändler - die Autoverkäufe hätten im Oktober erstmals wieder nach fünf Rückgängen in Folge ansteigen können - sowie die Tankstellenbetreiben, hier "halfen" höhere Benzinpreise.Im Vereinigten Königreich setze sich der kräftige Preisauftrieb fort. Im Oktober dürfte die Inflationsrate von 3,1% auf 3,9% angestiegen sein. Den Hochpunkt des Inflationsanstiegs erwarte die Bank of England aber erst im April nächsten Jahres mit einer Inflationsrate von 5%. Getrieben werde die Teuerung zum großen Teil durch Corona-bedingte Basiseffekte infolge der Mehrwertsteuersenkung im Gastgewerbe und vor allem infolge des enormen Energiepreisanstiegs. So seien die Strom- und Gaspreise gegenüber dem Vorjahresquartal um 300% bis 400% angestiegen. Dies werde ab Oktober zu deutlichen Preisanstiegen bei der Wohnenergie führen. Der Inflationsbeitrag der Energiepreise summiere sich dann auf über einen Prozentpunkt. (12.11.2021/ac/a/m)