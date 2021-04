Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In der kommenden Woche werden weltweit die Einkaufsmanagerindices (PMI) sowohl für das Verarbeitende Gewerbe als auch für den Dienstleistungssektor auf Länderebene veröffentlicht, so die Analysten der DekaBank.Der Start in das Jahr 2021 sei aus Sicht des Produzierenden Gewerbes in Deutschland schwierig gewesen. Die Bauwirtschaft habe unter der Witterung gelitten und ihre Produktion entsprechend drosseln müssen. Die Industrie habe unter Engpässen bei Vorprodukten und Rohstoffen gelitten, aber auch unter den Entzugseffekten durch die befristete Mehrwertsteuersenkung. Diese habe bewusst darauf gesetzt, Nachfrage aus dem laufenden Jahr in das Jahr 2020 vorzuziehen. Das habe in besonderem Maße die Automobilproduktion betroffen, die entsprechende Einbußen verzeichnet habe. Im März habe die Witterung die Bauwirtschaft kaum mehr gebremst und die Entzugseffekte hätten sich etwas entspannt. Insgesamt würden die Analysten einen spürbaren Anstieg der Produktion im April erwarten.Der US-Arbeitsmarkt habe sich vermutlich auch im April weiter deutlich erholt. Haupttreiber dürfte wie bereits im Vormonat die fortgesetze Lockerung sein. Möglicherweise entfalte auch das sechste Fiskalpaket einen zusätzlichen Beschäftigungsschub. Insgesamt würden die Analysten einen Beschäftigungsaufbau von ca. 850 Tsd. Personen erwarten. Der Niedriglohnsektor dürfte hierbei am meisten profitieren, sodass die Entwicklung der durchschnittlichen Stundenlöhen gebremst werde. Ein Rückgang gegenüber dem Vormonat sei daher nicht auszuschließen. Relativ wahrscheinlich sei, dass aufgrund eines Basiseffekts die Jahresveränderungsrate in den negativen Bereich sinken werde. Hinsichtlich der Arbeitslosenquote würden die Analysten einen Rückgang auf 5,8% erwarten. (30.04.2021/ac/a/m)