Der Handelskrieg der USA mit China eskaliert: Neue Zollerhöhungen, neue Drohungen und der Vorwurf der Währungsmanipulation belasten die deutsche Volkswirtschaft und wecken auch Zweifel an der Vermeidbarkeit der drohenden Autozölle, so die Analysten der DekaBank.Die US-Verbraucherpreise dürften im Juli verhältnismäßig kräftig angestiegen sein. Auffallend sei im Monat zuvor die Preisentwicklung für Waren (ohne Lebensmittel und Energie) gewesen. Dieser Preisindex sinke seit Anfang 2013 und vor diesem Hintergrund sei ein Preisanstieg um 0,4% gegenüber dem Vormonat ungewöhnlich gewesen. Die Analysten würden davon ausgehen, dass hierfür auch die zuvor erhöhten Zölle für chinesische Waren verantwortlich gewesen seien. Dieser preistreibende Effekt dürfte sich auch im Juli weiter bemerkbar machen. Darüber hinaus seien die Energiepreise saisonbereinigt wieder etwas kräftiger gegenüber dem Vormonat angestiegen. Abgesehen von diesen Sondereffekten sei die Inflationsentwicklung weiterhin mit dem Inflationsziel der FED in Höhe von 2% kompatibel.In Deutschland würden sich die Kollateralschäden des Handelskriegs und des drohenden Brexits einstellen. Ersterer sorge für rückläufige Ausrüstungs- und Lagerinvestitionen im Inland. Der Brexit habe im zweiten Quartal das gesamtwirtschaftliche Wachstum auf eine andere Art gedämpft: Nach Hamsterkäufen im ersten Quartal und der Verschiebung des Brexits seien im Vereinigten Königreich die Lager wieder geräumt worden. Käufe im Ausland seien daher in vielen Fällen überflüssig geworden. Erstaunlich schwach habe sich auch der private Konsum gezeigt. Alles in allem würden die Analysten eine Schrumpfung des deutschen Bruttoinlandsprodukts im zweiten Quartal um 0,2% im Vergleich zum Vorquartel erwarten.