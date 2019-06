Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Wirtschaft ist im ersten Quartal 2019 nach einem schwierigen zweiten Halbjahr 2018 auf einen Wachstumskurs zurückgekehrt und konnte unerwartet deutlich zulegen, so die Analysten der DekaBank.Die Inflationsrate im Euroraum dürfte im Juni mit 1,2% yoy unverändert geblieben sein, obwohl deutliche Bewegungen in den einzelnen Teilbereichen stattgefunden hätten. Zum einen hätten aus dem gesunkenen Ölpreis niedrigere Verbraucherpreise für Benzin, Diesel und Heizöl resultiert. Zum anderen dürfte die Kerninflationsrate wieder über 1% geklettert sein. Ihre starken Schwankungen in den letzten Monaten seien saisonalen Störeinflüssen geschuldet gewesen. Nachdem das späte Osterfest und deshalb steigende Preise von Pauschalreisen, Hotelübernachtungen und Flugtickets die Inflation im April künstlich aufgebläht hätten, sei im Mai der unvermeidliche Rückprall gefolgt. Bedingt durch die hohe Zahl an Feiertagen im Juni dürfte das Pendel in diesem Monat wieder nach oben ausschlagen.Auf dem G20-Gipfel im japanischen Osaka würden sich wie immer verschiedene Themen auf der Agenda befinden. Indes stünden die Sorgen um die globale Konjunktur und Handelsthemen im Vordergrund. Vor allem die bilateralen Gespräche von US-Präsident Trump am Rande des Gipfels würden von den Finanzmärkten mit Spannung erwartet. Klare Signale für eine Einigung mit China im Handelskonflikt wären mittlerweile eher überraschend und mithin in nennenswertem Umfang marktbewegend. Auch ein Treffen mit Putin belege angesichts der drohenden Eskalation in der Golf-Region den dringenden Gesprächsbedarf. Angesichts der langen Liste von politischen Risiken, die nach wie vor auf der Weltwirtschaft lasten würden, dürfe dieser Gipfel als vertrauensbildende Maßnahme betrachtet werden. (21.06.2019/ac/a/m)