Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Sinkende Anleiherenditen am langen Ende und eine freundliche Tendenz an den Aktienmärkten. Der Handel schien zum Wochenschluss ein Signal setzen zu wollen: Die Finanzmärkte haben sich vom hektischen Treiben zu Monatsbeginn wieder beruhigt, so die Analysten der Deutschen Bank.Der Zeitpunkt, über Rezession zu sprechen, scheine einerseits zwar unpassend, da bis vor kurzem dies- und jenseits des Atlantiks ausschließlich über den Konjunkturboom berichtet worden sei. Andererseits sei es durchaus sinnvoll, sich in Zeiten einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung Gedanken über den Umgang mit einem potenziellen Abschwung zu machen. In diesem Fall sei konkret über ein Rezessionsszenario in den USA diskutiert worden. Insbesondere FED-Mitglied John Williams bringe das Thema um den Schlaf, denn er befürchte, die Notenbank habe nicht mehr das nötige "starke Werkzeug" - in Anspielung auf die riesige FED-Bilanz und niedrige Leitzinsen -, um auf eine Rezession zu reagieren. Ähnliche Bedenken habe auch sein Kollege Eric Rosengren geäußert. Ihr Mitstreiter Neel Kashkari fürchte hingegen, dass aggressive Zinserhöhungen zu einer Umkehr der Renditekurve führen und dies wiederum eine Rezession auslösen könnte.Vor dem nächsten wirtschaftlichen Abschwung scheinen sich US-Währungshüter also vor allem wegen ihres eingeschränkten Rahmens für Gegenmaßnahmen zu fürchten, so die Analysten der Deutschen Bank. Für den kurzfristigen Handel seien diese Überlegungen aber noch kein akutes Thema. Allerdings hätten die Analysten für die USA ihre Wachstumsprognose (BIP) für das Jahr 2018 von 2,7 auf 2,9 Prozent erhöht. Der Euro verweile derweil innerhalb seines breiteren Aufwärtstrends in einer Konsolidierung zwischen 1,2210/15 und 1,2560. (26.02.2018/ac/a/m)