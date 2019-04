Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Seit Jahresbeginn lassen sich einige ungewöhnliche Marktbewegungen beobachten, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Da ihre Nachhaltigkeit jedoch zweifelhaft sei, könnte sich eine Trendwende am Markt ankündigen. Nicht nur sei die Volatilität der G7-Währungen seit Jahresbeginn stetig abgesunken und liege derzeit auf einem Vierjahrestief. Auch die positive Korrelation von Aktien und Staatsanleihen, die speziell in den USA seit Anfang des Jahres beide Kursgewinne verzeichnen würden, sei eher ungewöhnlich. Dabei stelle sich die Frage, ob nun die im Anleihemarkt eingepreisten negativen Wachstumsaussichten oder die positiven Aussichten am Aktienmarkt übertrieben seien.Trotz des Rückgangs der laufenden Verzinsung in den USA sei der US-Dollar allerdings erstaunlich robust geblieben. Dabei habe er gegen zwei Drittel der Industrieländerwährungen aufgewertet, während er gegen zwei Drittel der Schwellenländerwährungen abgewertet habe. Diese gegensätzliche Bewegung sei nur in zehn Prozent der Quartale in den letzten 25 Jahren zu beobachten gewesen. Normalerweise seien die beiden Blöcke in ihrer Bewegung gegen den Dollar positiv korreliert. Die partielle Dollar-Schwäche gegenüber den Währungen der Industrieländer gründe derzeit auf ein deutlich schwächeres Wachstum in Europa sowie Australien und Neuseeland. Stabilisiere sich die konjunkturelle Dynamik hier, dürfte sich die bisherige Stärke des Dollars nicht fortsetzen. (10.04.2019/ac/a/m)