Technologie- und Medienwerte hätten die europäischen Aktienmärkte am Donnerstag nach oben geführt. Chip-Aktien hätten sich von dem Ausverkauf am Mittwoch erholt und auch nach einem Bericht zugelegt, wonach die Europäische Union den Bau einer hochmodernen Halbleiterfabrik in Europa erwäge, um nicht mehr auf die USA und Asien angewiesen zu sein, wenn es um Technologien gehe, die das Herzstück einiger ihrer wichtigsten Industrien (v.a. Automobilindustrie) darstellen würden. Die Knappheit von Halbleiterkomponenten habe ja zuletzt viele europäische Automobilhersteller zur Drosselung ihrer Produktionskapazitäten genötigt. Technologieaktien seien mit einem Plus von 2,2% der stärkste Subsektor im STOXX 600 gewesen.



In China, Hongkong, Singapur und Südkorea würden die Börsen wegen des Neujahrsfests geschlossen bleiben. Was die europäischen Märkte betreffe, so würden die vorbörslichen Indikatoren aktuell einen uneinheitlichen bzw. leicht schwächeren Handelsstart für Europas Aktienindices erwarten lassen.



Der Goldpreis sei am gestrigen Handelstag mit USD 1837 je Feinunze kaum verändert gewesen. Silber befinde sich weiterhin in einer Konsolidierungsphase und habe 0,1% verloren. Platin habe den Aufwärtstrend der vergangenen Tage hingegen fortgesetzt.



Der Ölpreis habe gestern nachgegeben, sowohl die Sorte Brent (-0,6%) als auch das europäische Pendant WTI (-0,7%) hätten Rückgänge verbucht. Belastet worden seien die Ölpreise durch die zuletzt etwas vorsichtigere Stimmung an den Aktienmärkten und Lagerdaten aus den USA: Zwar seien die Erdölbestände in der vergangenen Woche nach Daten vom Mittwoch gefallen. Die Benzinbestände seien aber auf den höchsten Stand seit dem Sommer gestiegen.



Bitcoin sei dank einer Meldung haussiert, wonach die Bank of New York Mellon für ihre Kunden eine Plattform kreiert habe, mit der diese Bitcoins halten, transferieren und erzeugen könnten. Die bekannteste digitale Kryptowährung sei auf ein neues Allzeithoch gestiegen.





Sorgen über zunehmende politische Spannungen zwischen China und dem Westen hätten das Sentiment jedoch im Tagesverlauf etwas belastet. Der Ölpreis habe sich eher schwach präsentiert, die zunehmende Akzeptanz des Bitcoin habe diesen ein neues Allzeithoch erklimmen lassen.Die internationalen Börsen hätten sich am Donnerstag durchwegs freundlich präsentiert, nur in den USA habe die zunächst gute Stimmung nicht bis zum Handelsende gehalten werden können. Grund dafür seien Befürchtungen über zunehmende Spannungen zwischen China und dem Westen gewesen. Der Dow Jones sei zunächst auf ein weiteres Rekordhoch von 31.543 Punkten gestiegen, zuletzt habe der US-Leitindex aber minimal niedriger bei 31.431 Punkten notiert. Der S&P 500 habe um 0,2% zugelegt. Etwas abkoppeln können hätten sich Technologiewerte, so habe der NASDAQ 100 eine festere Tendenz (+0,6%) verzeichnet.