Kurzprofil International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG:



Die International School Augsburg ISA gemeinnützige AG (ISIN: DE000A2AA1Q5, WKN: A2AA1Q, Ticker-Symbol: 9JK) ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen. Das Kerngeschäft der Gesellschaft ist die Finanzierung von Bildung und Berufsausbildung für junge Menschen. Sie ist international als Schule für Jugendliche und Kinder im Alter von 3 bis 18 Jahren tätig. Die Unterrichtssprache in der Organisation ist Englisch. (23.05.2022/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - International School Augsburg-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker, Analyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG (ISA gAG) (ISIN: DE000A2AA1Q5, WKN: A2AA1Q, Ticker-Symbol: 9JK) weiterhin zu kaufen.Im Rahmen der Halbjahresberichterstattung berichte die International School Augsburg - ISA - gemeinnützige AG (kurz: ISA gAG) über die Entwicklung des Rohergebnisses, welches sich aus Umsatzerlösen, sonstigen Erträgen sowie Materialaufwand zusammensetze. Da sowohl der Materialaufwand als auch die sonstigen Erträge von den absoluten Werten her betrachtet nur eine untergeordnete Rolle spielen würden, entspreche der Rohertrag weitestgehend den Umsatzerlösen. Diese würden sich wiederrum vornehmlich aus den Schulgeldeinnahmen und Subventionen zusammensetzen und damit unmittelbar Rückmeldung zum Umfang des Schulbetriebes geben.In den ersten sechs Monaten des laufenden Schuljahres 2021/2022 habe sich der Rohertrag um 7,9% auf 3,38 Mio. Euro erhöht (VJ: 3,13 Mio. Euro). Dies sei in erster Linie auf gestiegene Schulgeldeinnahmen zurückzuführen. Zum Stichtag 28.02.2022 seien insgesamt 340 Schüler eingeschrieben gewesen und damit habe der leichte pandemiebedingte Rückgang bei den Schülerzahlen des Schuljahres 2020/2021 ausgeglichen werden können. Zum Beginn des Schuljahres 2020/2021 seien insgesamt 327 Schüler eingeschrieben gewesen.Die Kostenentwicklung der ISA gAG werde in der Regel vom Personalaufwand, also insbesondere von den Aufwendungen für den Lehrkörper dominiert. Aufgrund einer insgesamt unter den Erwartungen liegenden operativen Kostenentwicklung sei das EBITDA auf 0,51 Mio. Euro (VJ: 0,19 Mio. Euro) signifikant geklettert. An dieser Stelle müssten jedoch die Sonderaufwendungen im Zusammenhang mit dem im Geschäftsjahr 2020/2021 erfolgten IPO berücksichtigt werden. Im ersten Halbjahr 2020/2021 seien Sonderaufwendungen in Höhe von 0,27 Mio. Euro angefallen, sodass das EBITDA des ersten Halbjahres 2020/2021 bereinigt 0,46 Mio. Euro betragen hätte.Ausgehend von der bereits sehr erfolgreichen Entwicklung in den ersten sechs Monaten des Schuljahres 2021/2022 rechne der ISA-Vorstand für das laufende Schul- und Geschäftsjahr mit einem moderaten Anstieg des Umsatzes als auch des Betriebsergebnisses. Optisch werde zwar bereits ein deutlicher Ergebnisanstieg sichtbar, dies sei jedoch den außerordentlichen IPO-Aufwendungen, die das Vorjahres-Ergebnis negativ beeinflusst hätten, geschuldet. Bereinigt um IPO-Aufwendungen hätte die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2021/2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von 0,11 Mio. Euro erwirtschaftet. Diesen Wert nähmen die Analysten der GBC AG als Ausgangsbasis für die von der Gesellschaft ausformulierte Unternehmens-Guidance.Ein weiterer Aspekt der künftigen Entwicklung der ISA gAG sei der geplante Bau eines neuen Schulcampus. In den vergangenen Jahren sei die ISA gAG räumlich an ihre Kapazitätsgrenzen gekommen. Vor diesem Hintergrund plane die ISA gAG sowohl den Schulbetrieb als auch die Verwaltung vollständig an einen neuen Schulcampus zu verlagern. In der ersten Ausbaustufe könnten auf dem neuen Schulcampus bis zu 500 Schüler unterrichtet werden. In den vergangenen Schuljahren habe die Anzahl der Schüler zum jeweiligen Schuljahresbeginn durchschnittlich bei 337 gelegen (2016/17 bis 2020/21), womit die Kapazitätsgrenze bereits erreicht gewesen sei. Ab dem Schuljahr 2026/27, dem ersten Schuljahr am neuen Campus, sollte die Anzahl der Schüler bei erfolgtem Neubau sukzessive ansteigen. Dies finde sich in der erwarteten Steigerung der Umsatzerlöse wieder. Die Umsatzprognosen hätten die Analysten der GBC AG gegenüber ihrer letzten Researchstudie unverändert belassen.Cosmin Filker, Analyst der GBC AG, vergibt weiterhin das Rating "kaufen" für die International School Augsburg-Aktie. (Analyse vom 20.05.2022)Mögliche Interessenskonflikte:1. GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Anteile oder sonstige Finanzinstrumente an diesem analysierten Unternehmen oder analysierten Finanzinstrument oder Finanzprodukt.4. GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vorangegangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten dieses Unternehmens betreffend, federführend oder mitführend beteiligt.