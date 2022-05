Der Krieg zwischen der Ukraine und Russland behindere die Versorgung mit Weizen und Öl in den Schwellenländern und in den Industrieländern, was hohe negative externe Effekte habe. Länder, die ihre Lieferketten erfolgreich umleiten oder auf andere Grundnahrungsmittel umstellen könnten, würden ihre Widerstandsfähigkeit erhöhen. Länder, denen es an politischem Scharfsinn und verantwortungsvoller Führung mangele, würden fragil werden und ihre Finanzierungskosten steigen lassen müssen. Es sei mit einer breiteren Streuung der Kreditspreads für Staatsanleihen in den Schwellenländern und in den Staatsanleihemärkten der entwickelten Märkte zu rechnen.



Bei Unternehmen werde zunehmend darauf geachtet, dass Firmen, die bei der Internalisierung von externen Effekten versagen oder schlechte Entscheidungen treffen würden, entlarvt würden. Über alle Sektoren hinweg werde man eine größere Bewertungsstreuung zwischen den Unternehmen beobachten. Man sollte damit beginnen, die Fähigkeit von Unternehmen abzuwägen, Strategien zu entwickeln und einzuführen, die das Risiko einer "Klimaflation", "Fossilflation" und "Greenflation" verringern würden. Die Pandemie sei in der Tat ein Katalysator gewesen, der die Inflation auf die gesamte Gesellschaft abgewälzt habe.



Die russische Invasion sei der Zünder, der die Energie- und Nahrungsmittelinflation noch weiter anheizen könnte. Da das Szenario eines anhaltenden Margendrucks in allen Branchen offensichtlich werde, sei Wachsamkeit geboten. Die jüngste Gewinnsaison habe die ersten Opfer zutage gefördert. Der steile Bewertungsrückgang bei den breit gestreuten Aktien von Target und Walmart sei eine Warnung. Diese Ereignisse auf einen zu optimistischen Lageraufbau in Erwartung eines starken Nachholbedarfs zu schieben, sei eine schlechte Ausrede, um den Margendruck zu erklären.



Isabel Schnabel, Mitglied des Direktoriums der EZB, habe am 22. März eine wegweisende Rede mit dem Titel "Ein neues Zeitalter der Energieinflation: Klimaflation, Fossilflation und Greenflation" gehalten. Sie beschreibe den kombinierten Angebots- und Handelsbedingungenschock, den die Klimaflation durch verstärkte Auswirkungen auf die Wirtschaftstätigkeit und die Preise durch Dürren und extreme Wetterbedingungen verursache. Die fossile Inflation sei aufgrund des oligopolistischen Charakters des Marktes anhaltend.



Die Abkehr von der immer noch sehr starken Abhängigkeit von Erdöl- und Erdgasprodukten könnte einen hohen Preis haben. Die grüne Inflation werde durch den grundlegenden Bedarf an Metallen und Mineralien für die Erzeugung erneuerbarer Energien (Offshore-Windparks erfordern siebenmal mehr Kupfer als der Bau von Gaskraftwerken) oder für Elektrofahrzeuge vorangetrieben, wodurch die Versorgung mit Lithium und Kobalt unter Druck gerate.



Eine höhere Investitionsintensität müsse durch die staatliche Finanzpolitik aufgefangen werden. Die EU werde Spielraum geben, die USA würden ihn sich nehmen. In dem Moment, in dem die Regierungen den Unternehmen erlauben würden, die Kosten zu internalisieren, werde dies zu einer höheren Nachfrage nach Marktkapital führen und die Realzinsen in die Höhe treiben. Unternehmen, die ihre Augen verschließen und sich für den Status quo entscheiden würden, könnten vom Markt hart bestraft werden. Diese Rechnung werde in Form von höheren Kreditspreads und/oder deutlich niedrigeren Aktienbewertungen kommen. Das idiosynkratische Risiko werde in H2 2022 und darüber hinaus steigen.



Während der Markt in der ersten Jahreshälfte 2022 den größten Teil des Bewertungsschmerzes überstanden haben könnte, weil die makroökonomische (vor allem monetäre) Reaktion auf die negativen externen Effekte der Pandemie eingepreist worden sei, trete man nun in eine zweite Phase ein.



In dieser zweiten Phase, in der es noch zu weiteren Marktanpassungen kommen könne, würden bestimmte Staatsanleihemärkte und bestimmte Unternehmen am meisten leiden, da sie es versäumen würden, die Vorteile einer verantwortungsvollen Unternehmensführung sowie einer sozialen und ökologischen Unternehmenspolitik zu berücksichtigen und zu internalisieren.



Zugegeben, einige Sektoren würden derzeit vom kurzfristigen Anstieg der Energiepreise oder anderer volatiler Inflationskomponenten profitieren. Die längerfristigen Gewinner würden sich jedoch durch nachhaltige Strategien auszeichnen, die negative externe Effekte nicht ausnutzen würden, sondern diese reduzieren, minimieren und den sozialen Nutzen für alle Beteiligten maximieren würden.



Man sollte an die "Bereitschaft und Fähigkeit" der Wirtschaftsakteure denken, bei der Internalisierung externer Effekte einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Dies sei bereits jetzt ein wichtiger Parameter für den Aufbau solider Investitionsportfolios und werde es auch künftig bleiben. (25.05.2022/ac/a/m)





Brüssel (www.aktiencheck.de) - Die Überschrift dieses Artikels sollte Sie nicht verunsichern. Ich werde ihn ausführlich erörtern, und damit Sie sich nicht vertun, sollte die Überschrift nuanciert verstanden werden, so Peter De Coensel, CEO bei DPAM.Im Wesentlichen möchte Peter De Coensel vermitteln, dass die schmerzhafte Anpassung an den globalen Anleihe- und Aktienmärkten in den letzten fünf Monaten durch eine deutliche Anpassung der makroökonomischen Politik ausgelöst worden sei. In Zukunft werde jede Anpassung (nach oben oder unten) jedoch eher von der Fähigkeit und dem Erfolg seitens der Regierungen und Unternehmen abhängen, die negativen externen Effekte zu ihrem und zum Nutzen der Gesellschaft zu internalisieren. Obwohl die Internalisierung von Externalitäten ein langwieriger Prozess sei, befinde man sich derzeit an diesem Wendepunkt. Der Erfolg eines Portfolios werde durch eine angemessene Bottom-up-Analyse der Investitionsinstrumente von Staaten und Unternehmen bestimmt, die die Spreu vom Weizen trenne.Die Suche nach Top-down-Lösungen für die negativen externen Effekte der Pandemie habe im Vordergrund gestanden. In den vergangenen zwei Jahren habe man sich vor allem damit beschäftigt, die negativen makroökonomischen Folgen und Auswirkungen der Pandemie, wie Versorgungsunterbrechungen, Inflation und Schuldenaufbau, in einen Kontext zu bringen, zu steuern und zu kontrollieren. Bei diesen Top-down-Bewertungen seien die Wirksamkeit oder die Gefahren von geld- und finanzpolitischen Impulsen, Entscheidungen und Praktiken modelliert worden.Die Unsicherheit über das Ausmaß der Intervention, d. h. darüber, wie die makroökonomische Politik verwaltet, beibehalten oder reduziert werden sollte, habe die Volatilität der Finanzmärkte geprägt. Der Grad der Unsicherheit sei auch heute noch auf die anhaltenden externen Effekte zurückzuführen. Der geldpolitische und makroprudenzielle Rahmen, der das Risiko des Fortbestehens negativer externer Effekte begrenzen solle, gewinne jedoch an Klarheit. Es sei an der Zeit, dass Regierungen, Unternehmen und Haushalte beginnen würden, die (negativen) externen Effekte zu internalisieren.Externe Effekte in der Volkswirtschaftslehre würden sich auf Kosten oder Nutzen beziehen, die einem Dritten entstehen oder zugutekommen würden. Die dritte Partei habe jedoch keine Kontrolle über die Entstehung der privaten oder gesellschaftlichen Kosten oder Vorteile. Eine Externalität könne positiv oder negativ sein und wird meist im Zusammenhang mit der Produktion oder dem Verbrauch einer Ware oder Dienstleistung verstanden.Internalisierung bedeute, dass Regierungen, Unternehmen und Verbraucher Verantwortung übernehmen und ihre Politik, ihre Unternehmen oder ihre Haushalte so führen würden, dass negative externe Effekte reduziert, beherrschbar und von innen heraus kontrollierbar würden. Gewinner von Rückständigen oder gar Verlierern zu unterscheiden, werde das Gebot der Stunde sein. Das Spiel sei in dem Moment gewonnen, in dem qualitativ hochwertige Grundlagenforschung Erfolgskriterien wie solide Geschäftspraktiken, Modelle und echte Widerstandsfähigkeit bei der Erzielung von Spitzenergebnissen bei gleichzeitiger Kostenkontrolle offenlege.In den letzten Monaten habe sich gezeigt, dass bestimmte Regierungspolitiken Schwierigkeiten hätten, pandemiebedingte externe Effekte erfolgreich zu internalisieren. Man denke nur an den Beinahe-Zahlungsausfall in Sri Lanka, wo der Vertrauensverlust der Bevölkerung in ihre Regierung das Land im Kern destabilisiere. Die Auswirkungen der Energie- und Nahrungsmittelinflation würden die Ungleichheit in vielen Gesellschaften verstärken und könnten zu mehr sozialen Unruhen führen.