Bonn (www.aktiencheck.de) - Der Small Business Optimism Index der National Federation of Independent Business (NFIB) - der die Stimmung kleiner US-Betriebe abbildet - fiel im Dezember von 101,4 auf 95,9 Punkte und enttäuschte damit die Erwartungen, so die Analysten von Postbank Research.



Fast zwei Drittel der Verschlechterung des Gesamtindex seien auf schwächere Geschäfts- und Umsatzerwartungen zurückzuführen gewesen, wobei Erstere den schlechtesten Wert seit April 2016 verzeichnet hätten. Dennoch würden die Analysten von Postbank Research weiterhin davon ausgehen, dass Nebenwerte dieses Jahr zu den Gewinnern gehören würden. Denn im Zuge des zunehmenden Einsatzes von Impfstoffen sollte die wirtschaftliche Aktivität im Jahresverlauf an Fahrt gewinnen, wovon kleine Unternehmen üblicherweise stärker profitieren würden als Großkonzerne. Dies liege unter anderem daran, dass kleine, agile Unternehmen schneller mit zusätzlichem Personal sowie Kapazitäten auf die Nachfrageerholung reagieren könnten. Seit Jahresbeginn weise der Russell 2000 gegenüber dem S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) daher bereits eine Outperformance von über sechs Prozentpunkten auf. Da Nebenwerteindices zudem im Gegensatz zum S&P 500 weniger von Technologiewerten, sondern mehr von zyklischeren Wirtschaftssektoren wie Industrie, Banken oder Baustoffen dominiert würden, sollte sich die Entwicklung fortsetzen. (15.01.2021/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.