Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Mietrenditen sind im Zuge des allgemeinen Zinsverfalls nach der großen Finanzkrise kontinuierlich zurückgegangen, so Dirk Steffen, Leiter Kapitalmarktstrategie bei der Postbank.



Investoren hätten im Jahr 2009 mit erstklassigen Gewerbeimmobilien in Europa fast sieben Prozent erzielt; zuletzt seien es noch knapp 4,5 Prozent gewesen. In der Coronavirus-Krise sei der Abwärtstrend kurzzeitig unterbrochen worden - zuletzt hätten sich die Mietrenditen aber bereits wieder auf dem alten Niveau befunden. Dennoch seien Gewerbeimmobilien relativ günstig bewertet, auch weil die laufende Verzinsung bei anderen Anlagen teilweise stärker gefallen sei. An vielen Standorten liege der Renditeaufschlag bei Gewerbeimmobilien gegenüber Bundesanleihen aktuell mehr als einen Prozentpunkt über dem langfristigen Durchschnitt. Die Analysten von Postbank Research raten aber dazu, nicht nur auf die laufende Verzinsung zu schauen. Obwohl beispielsweise Logistikimmobilien relativ hoch bewertet und die Renditen niedrig seien, dürften sie wegen des Trends zum Onlinehandel auf lange Sicht stark gefragt bleiben. Dies könnte sich positiv auf die Wertentwicklung auswirken. (03.12.2020/ac/a/m)



