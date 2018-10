Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (01.10.2018/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse des Analysten Blayne Curtis von Barclays:Im Rahmen einer Aktienanalyse rät Analyst Blayne Curtis vom Investmenthaus Barclays Anlegern die Aktien des Chipproduzenten Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ab sofort unterzugewichten.Positive Einflüsse auf den Aktienkurs durch Knappheiten am PC-Markt und langsameres Server-Wachstum dürften sich wahrscheinlich nun ins Gegenteil verkehren, so die Analysten von Barclays Capital.Der Konkurrenzdruck durch Advanced Micro Devices werde darüber hinaus zunehmen. Unter den bislang im Kandidatenkarussell aufgetauchten Namen seien noch keine Personen dabei gewesen, die allen Herausforderungen von Intel in einer disruptiven Art begegnen könnten. Inmitten einer Verlangsamung in den Endmärkten müsse Intel den kostspieligen Kampf um Marktanteile bestreiten, so der Analyst Blayne Curtis.In ihrer Intel-Aktienanalyse stufen die Analysten von Barclays den Titel von "equal weight" auf "underweight" zurück und reduzieren das Kursziel von 53,00 auf 38,00 USD.Börsenplätze Intel-Aktie:XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:40,47 EUR -0,44% (01.10.2018, 15:49)