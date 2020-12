Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol Deutschland: INL, NASDAQ-Ticker-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (21.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol Deutschland: INL, NASDAQ-Ticker-Symbol: INTC) unter die Lupe.Die Anteilscheine des größten Chip-Konzerns der Welt würden heute unter starken Verkaufsdruck geraten. Grund seien Medienberichte über Microsofts Pläne, eigene Server- und PC-Chips bauen zu wollen. Doch wie gefährlich sei der Ausstieg Microsofts für Intel?Microsoft gehöre fraglos zu den wichtigsten Kunden von Intel. Nun wolle der Softwareriese die Prozesseron für Surface-Laptops, Desktop-PCs und Server-Chips (Rechenzentren) selbst übernehmen. Das komme einem doppelten Tiefschlag für Intel gleich. Denn erst vor wenigen Monaten habe auch der andere wichtige Kunde Apple angekündigt, eigene Chips für die Mac-Rechner zu entwickeln.Der Verlust Microsofts als Kunden sei dabei besonders schwerwiegend für Intel. Denn die beiden Tech-Konzerne könnten auf eine langjährige Partnerschaft zurückblicken. Vor allem dürfte aber die Tatsache zu denken geben, dass Intels Großkunden aus technologischen Gründen abspringen würden.So wolle Microsoft seine neuen Rechner mit den Prozessoren des Konkurrenten Arm (solle demnächst von NVIDIA übernommen werden) ausstatten. Die gleiche Technologie, die bereits Apple für seine iPhones und Amazon für seine Server verwenden würden.Intel müsse dringend reagieren und technologisch nachrüsten. Sonst laufe der Hardware-Riese Gefahr, ähnlich zu IBM , zunehmend seine Bedeutung im Tech-Sektor zu verlieren und andere Wettbewerber wie AMD und NVIDIA an sich vorbeiziehen zu lassen.Anleger könnten bei Intel aufgrund der niedrigen Bewertung und charttechnischer Überlegungen vorerst an Bord bleiben. Im Bereich 42 Dollar befinde sich bei der Intel-Aktie eine sehr starke Unterstützungslinie. Daher liege der Stopp bei 34,50 Euro.Neueinsteiger bleiben vorerst an der Seitenlinie, so Emil Jusifov von "Der Aktionär" zur Intel-Aktie. (Analyse vom 21.12.2020)