Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (28.04.2021/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Chipproduzenten Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC).Der Umsatz sei im ersten Quartal 2021 weniger stark als erwartet um 0,8% y/y gesunken. Dabei habe das PC-Geschäft die Wachstumsdynamik aus dem Vorquartal in etwa halten können. Die Abwärtsdynamik im Geschäft mit Chips für Rechenzentren habe sich in Q1 dagegen signifikant beschleunigt. Nachdem die Rechenzentren im vergangenen Jahr angesichts des höheren Datenvolumens durch Arbeiten und Lernen daheim ausgebaut worden seien, sei mit einer Abkühlung bereits gerechnet worden. Laut Intel solle diese aber befristet sein. Die Konzern-Ergebnisentwicklung, die auch von einer Strafzahlung in Höhe von 2,2 Mrd. USD in einem Patentstreit belastet sei, sei dagegen aus Sicht des Analysten überwiegend enttäuschend ausgefallen (bspw. Nettoergebnis: -40,6% auf 3,36 (Vj.: 5,66; Analysten-Prognose: 4,21; Marktkonsens: 4,32) Mrd. USD).Der Ausblick für Q2 bzw. der erstmals bekannt gegebene Ausblick für das Gesamtjahr seien gemischt ausgefallen (Umsatz jeweils besser als erwartet; EPS Q2 erwartungsgemäß; EPS 2021 schlechter als erwartet). Der Analyst habe seine EPS-Prognosen reduziert (2021e: 4,06 (alt: 4,44) USD; 2022e: 4,41 (alt: 4,62) USD). Das starke PC-Geschäft sei aus seiner Sicht nur eine Momentaufnahme. Intel habe hier infolge der Verzögerungen in der neuen 7-Nanometer-Technologie gegenüber den Wettbewerbern technologisch einen deutlichen Rückstand erlitten.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate; Dividendenerwartung: 1,40 USD) von unter 10% bestätigt Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, sein "halten"-Votum für die Intel-Aktie. Das Kursziel laute unverändert 60,00 USD. (Analyse vom 28.04.2021)Börsenplätze Intel-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:47,995 EUR +0,07% (28.04.2021, 10:12)