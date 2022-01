Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

44,69 EUR -2,88% (27.01.2022, 09:25)



NASDAQ-Aktienkurs Intel-Aktie:

51,69 USD +1,35% (26.01.2022, 22:00)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (27.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Halbleitern Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Das Geschäft mit Rechenzentren habe im vergangenen Quartal für Wachstum beim Chip-Riesen gesorgt. Der Bedarf an Kapazitäten in Rechenzentren steige schon seit Jahren - in der Corona-Krise habe sich das Wachstum noch weiter beschleunigt. Intel gehöre zu den Anbietern, die davon profitieren würden. Nicht so gut an der Börse sei aber die Gewinnprognose für das erste Quartal angekommen.Die Intel-Aktie habe im nachbörslichen Handel zeitweise um 2,3% nachgegeben, zuletzt habe sie sich aber stabilisieren können. Zuletzt sei die Intel-Aktie unter die 38- und 90-Tage-Durchschnittslinien gefallen. Ein Neueinstieg dränge sich derzeit nicht auf. Die Intel-Aktie bleibe eine Halteposition, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Intel-Aktie: