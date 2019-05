Börsenplätze Intel-Aktie:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von Nicola Hahn vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nicola Hahn von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipproduzenten Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Seit ihrem Mehrjahreshoch im April habe der US-Titel mehr als 20 Prozent verloren. Grund seien enttäuschende Q1-Zahlen gewesen. Insbesondere die wichtige Data-Center-Sparte habe einen Umsatzverlust von rund sechs Prozent verzeichnet.Als Grund weise der Chipgigant hier auf die Marktsituation in China hin, wo Investitionen wegen der schwächelnden Konjunktur und des schwelenden Handelskriegs verschoben worden seien. Die Prognose habe man für das laufende Jahr sowohl für den Umsatz als auch für das EPS reduziert.Auch wenn das operative Geschäft aktuell nicht gerade glänze, habe Intel dennoch große Pläne. In den Bereichen Künstliche Intelligenz, 5G und Automatisierung möchte man auch künftig zu den besten am Markt zählen.Dennoch gelte: Die Konkurrenz schlafe nicht. Aufgrund von Lieferproblemen habe man wichtige Marktanteile im PC-Segment an den kleinen Bruder AMD verloren. Jedoch sei dieser Markt rückläufig. In deutlich wichtigeren Segmenten wie z.B. dem Server Geschäft sei man nach wie vor exzellent aufgestellt.Der Stoppkurs des AKTIONÄRS liege bei 37 Euro. Investierte Anleger ziehen hier die Reißleine, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link