Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

36,05 USD -0,06% (23.02.2017, 14:12, vorbörslich)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher.





(23.02.2017/ac/a/n)

Connecticut (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse des Analysten Ruben Roy von MKM Partners:Der Aktienanalyst Ruben Roy vom Investmenthaus MKM Partners spricht laut einer Aktienanalyse im Rahmen einer Ersteinschätzung eine Kaufempfehlung für die Aktien des Chipproduzenten Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) aus.Intel Corp. habe zuletzt anlässlich der jährlich veranstalteten Kapitalmarkttagung Pläne vorgelegt, wie das Unternehmen von Innovationen rund um das Themen Daten und Datenanalyse profitieren wolle.Das PC-Geschäft liefere zwar weiterhin die größten Umsatzbeiträge. Die abnehmenden Rückgänge in diesem Segment und weitere Profitabilitätsverbesserungen sollten Intel aggressivere Investitionen in Wachstumsbereiche ermöglichen, so die Einschätzung der Analysten von MKM Partners. Auf längere Sicht sollte wieder ein stärkeres Umsatzwachstum möglich sein.In ihrer Intel-Aktienanalyse beginnen die Analysten von MKM Partners die Coverage des Titels mit einem "buy"-Rating und einem Kursziel von 42,00 USD.XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:34,07 EUR -0,12% (23.02.2017, 13:30)Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:34,17 EUR +0,11% (23.02.2017, 13:34)