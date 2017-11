Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher.





Tokio (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von Analyst Deepak Sitaraman von Daiwa Capital Markets:Der Aktienanalyst Deepak Sitaraman vom Investmenthaus Daiwa Capital Markets spricht im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) eine Kaufempfehlung aus.Die Analysten von Daiwa Securities sind der Auffassung, dass Intel Corp. von dem robusten Wachstum in den Bereichen Data Center und Automotive profitieren wird.Der adressierbare Markt werde von Investoren noch unterschätzt. Ebenso rechnet Analyst Deepak Sitaraman beim operativen Hebel noch mit Spielraum nach oben. Positive Überraschungen seien in dieser Hinsicht nicht auszuschließen.In ihrer Intel-Aktienanalyse nehmen die Analysten von Daiwa Capital Markets die Coverage des Titels mit einem "buy"-Rating und einem Kursziel von 55,00 USD wieder auf.XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:38,59 EUR -0,68% (17.11.2017, 15:36)Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:38,51 EUR -0,70% (17.11.2017, 15:50)