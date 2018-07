Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

40,80 EUR -0,17% (30.07.2018, 14:29)



Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

47,66 USD -0,04% (30.07.2018, 14:37, vorbörslich)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (30.07.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Chipproduzenten Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) von 57 USD auf 54 USD.Vor allem ein anhaltend starkes Umsatz- und Ergebniswachstum im Geschäft mit Rechenzentren habe in Q2/2018 zu einem überraschend deutlichen Anstieg der Konzernerlöse um 14,9% y/y geführt. Auch die Ergebnisentwicklung habe die Erwartungen schlagen können. Damit habe der Chipproduzent in Q2 - nach einem bereits starken Jahresauftakt - seine Wachstumsdynamik noch einmal steigern können. Zudem sei der Ausblick für das laufende Quartal durchweg besser als erwartet ausgefallen und die Jahreszielsetzungen seien erneut erhöht worden.Trotz allem sei der US-Titel nach Bekanntgabe der Q2-Zahlen um 8,6% eingebrochen (27.07.). Ursächlich hierfür dürfte vor allem sein, dass die Massenproduktion für die neue Fertigungstechnologie der 10-Nanometer-Chips (aktuell: 14-Nanometer) aufgrund von Problemen beim Umstieg weiter auf die zweite Jahreshälfte 2019 bzw. explizit sogar erst auf das Weihnachtsgeschäft 2019 verschoben worden sei. Ursprünglich sollte der Start eigentlich schon dieses Jahr sein. Die erhebliche Verspätung dürfte somit zu einem deutlich höheren Konkurrenzdruck führen.Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bekräftigt seine Halteempfehlung für die Intel-Aktie. (Analyse vom 30.07.2018)Börsenplätze Intel-Aktie:Xetra-Aktienkurs Intel-Aktie:40,83 EUR -1,38% (30.07.2018, 14:19)