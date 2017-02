Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

34,177 EUR +0,20% (17.02.2017, 13:35)



Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

36,41 USD +1,00% (16.02.2017, 22:00)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (17.02.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktie: Produkt-Ankündigung! Intel durchaus kaufenswert! AktienanalyseMarkus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des US-Chipherstellers Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC).Bei Intel habe es gestern eine Produkt-Ankündigung gegeben: Man wolle jetzt Speichermodule für Datencenter auf den Markt bringen. Das sei ein großer Markt, der in den nächsten Jahren in die zweistelligen Milliarden-Beträge gehen werde: 20 bis 25 Mrd. bis 2025, so der Börsenexperte.Das neue Produkt habe der Intel-Aktie etwas geholfen. Jetzt gebe es bei der Intel-Aktie eine kleine Abwärtsbewegung, die den letzten Anstieg konsolidiere. Insofern könnte die Intel-Aktie einen Ausbruch aus dieser Formation nach oben machen, glaube der Aktienprofi. Dann würde die Intel-Aktie ein neues Kaufsignal generieren, wobei da neue Hochs die Minimal-Erwartung seien.Die Intel-Aktie ist auf dem aktuellen Niveau durchaus kaufenswert - schon aufgrund der insgesamt guten Positionierung, so Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 17.02.2017)Börsenplätze Intel-Aktie:XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:34,20 EUR +0,72% (17.02.2017, 10:42)