Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

40,30 EUR -0,12% (29.01.2018, 14:08)



Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

50,08 USD +10,55% (26.01.2018, 22:00)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (29.01.2018/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des Chipherstellers Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC).Ein überdurchschnittlich starkes Wachstum im Geschäft mit Rechenzentren habe in Q4/2017 zu einem überraschenden Umsatzanstieg von 4,1% y/y geführt. Auch die operative Ergebnisentwicklung habe die Erwartungen schlagen können. Eine einmalige Abschreibung in Höhe von 5,4 Mrd. USD aufgrund der US-Steuerreform habe aber zu einem Nettoverlust von 687 Mio. USD geführt. Langfristig werde Intel jedoch von einem deutlich niedrigeren Steuersatz profitieren können. Aufgrund dessen und da Intel offensichtlich keine schweren finanziellen Folgen durch sein Sicherheitsproblem bei seinen Prozessoren erwarte, sei der Ausblick für 2018 besser als erwartet ausgefallen. Auch der Ausblick für das laufende Quartal habe überzeugen können.Aufgrund des besser als erwarteten Unternehmensausblicks für 2018 und aufgrund der zu erwartenden signifikant niedrigeren Steuerbelastung habe Friebel seine Erwartungen für 2018 deutlich erhöht (u.a. EPS: 3,40 (alt: 2,98) USD). Für 2019 erwarte er u.a. erstmals ein EPS von 3,60 USD.Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die Intel-Aktie. Das Kursziel werde von 49 USD auf 54 USD angehoben. (Analyse vom 29.01.2018)