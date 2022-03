Börsenplätze Instone-Aktie:



Instone Real Estate (ISIN: DE000A2NBX80, WKN: A2NBX8, Ticker-Symbol: INS) ist einer der führenden Wohnentwickler Deutschlands und im SDAX notiert. Das Unternehmen entwickelt attraktive Wohn- und Mehrfamilienhäuser sowie öffentlich geförderten Wohnungsbau, konzipiert moderne Stadtquartiere und saniert denkmalgeschützte Objekte. Die Vermarktung erfolgt maßgeblich an Eigennutzer, private Kapitalanleger mit Vermietungsabsicht und institutionelle Investoren. In 30 Jahren konnten so über eine Million Quadratmeter realisiert werden. Bundesweit sind 413 Mitarbeiter an neun Standorten tätig. Zum 31. Dezember 2020 umfasste das Projektportfolio 52 Entwicklungsprojekte mit einem erwarteten Gesamtverkaufsvolumen von etwa 6,1 Mrd. Euro und 13.561 Einheiten. (10.03.2022/ac/a/nw)





Essen (www.aktiencheck.de) - Shortseller Citadel Advisors LLC geht Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von Instone ein:Die Shortseller des Hedgefonds Citadel Advisors LLC starten Leerverkauf-Aktivitäten in den Aktien der Instone Real Estate Group AG (ISIN: DE000A2NBX80, WKN: A2NBX8, Ticker-Symbol: INS).Die Finanzprofis des von Kenneth C. Griffin gegründeten Hedgefonds Citadel Advisors LLC mit Sitz in Chicago, Illinois, USA haben am 09.03.2022 eine Short-Position in den Instone-Aktien in Höhe von 0,50% eröffnet.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds noch folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Instone-Aktien:0,50% Citadel Advisors LLC (09.03.2022)Insgesamt bestehen damit aktuell noch Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 1,00% der Instone-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.