Börsenplätze Inovio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Inovio-Aktie:

4,26 EUR +13,90% (30.01.2020, 16:09)



Nasdaq-Aktienkurs Inovio-Aktie:

4,56 USD +10,95% (30.01.2020, 15:50)



ISIN Inovio-Aktie:

US45773H2013



WKN Inovio-Aktie:

A115GK



Ticker-Symbol Inovio-Aktie Deutschland:

GBMB



NASDAQ-Symbol Inovio-Aktie:

INO



Kurzprofil Inovio Pharmaceuticals:



Inovio Pharmaceuticals, Inc. (ISIN: US45773H2013, WKN: A115GK, Ticker-Symbol: GBMB, NASDAQ-Symbol: INO) ist ein Biotechnologieunternehmen aus den USA, das sich mit der Entwicklung von Desoxyribonukleinsäure (DNA)-Immuntherapien und Impfstoffen zur Behandlung und Prävention von Krebs und Infektionskrankheiten beschäftigt. (30.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Inovio-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Inovio Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US45773H2013, WKN: A115GK, Ticker-Symbol: GBMB, NASDAQ-Symbol: INO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Viele Unternehmen würden inzwischen versuchen, einen Impfstoff gegen das in der chinesischen Stadt Wuhan ausgebrochene Coronavirus zu entwickeln. Darunter befinde sich auch die Aktie von Inovio, die "Der Aktionär" in Ausgabe 05/2020 zu Kursen von 3,32 Euro zum Kauf empfohlen habe. Eine Top-News lasse die Aktie um 15 Prozent in die Höhe schnellen.Wie Inovio heute mitgeteilt habe, werde die Gesellschaft mit Beijing Advaccine Biotechnology zusammenarbeiten, um die Entwicklung des potenziellen Coronavirus-Impfstoffes INO-4800 in China voranzutreiben. Ziel dieser Zusammenarbeit sei es, die Expertise von Advaccine zu nutzen, um parallel zu den klinischen Entwicklungsbemühungen von Inovio in den USA eine Phase 1-Studie in China durchzuführen.Finanziell unterstützt werde das Unternehmen von der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI). Neun Millionen Dollar Förderung würden im Rahmen dieser Vereinbarung an Inovio fließen.Die Aktie eignet sich weiter nur für hartgesottene Zocker, der Stopp sollte nun bei 3,30 Euro platziert werden, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link