Jedoch sehe er die Reddit/WallStreetBets-Händler als erstes Schwarzer-Schwan-Phänomen seit dem COVID-Crash. "Die freien Märkte sind durch Reddit/WallStreetBets geschwächt worden. Im aktuellen Umfeld könnte der nächste schwarze Schwan dem Finanzsystem noch größeren Schaden zufügen", sage Foster.



Reflation vs. Inflation



Seit die Demokraten die Kontrolle in Washington übernommen hätten, sei in der Presse viel von Inflation die Rede, sage er. "Wir halten das für unangebracht, denn es gibt einen Unterschied zwischen Reflation, also der Ankurbelung der Wirtschaft, um zu einem normalen Wachstum zurückzukehren, und übermäßiger Inflation, also einem Anstieg der Löhne und Preise."



Seines Erachtens nach sei die Inflationserwartung lediglich auf ein normales Niveau von rund zwei Prozent zurückgekehrt. Infolge der deflationären Schocks der Finanzkrise im Jahr 2008 und der COVID-Krise im Jahr 2020 sei die Inflationserwartung zunächst auch eingebrochen. Da diese in beiden Krisen dann wieder auf das übliche Niveau gestiegen sei und es noch keine Anzeichen für eine übermäßige Inflation gebe, reagiere Gold aktuell auch noch nicht auf den Inflationsdruck.



Dennoch gebe es aus seiner Sicht einige Punkte für und gegen eine Inflation, bei denen vor allem die historischen Beispiele den besten Leitfaden liefern würden. So spreche das "Japan-Modell", bei dem trotz negativer Zinsen, massiver quantitativer Lockerungen und fiskalischer Anreize keine Inflation ausgelöst worden sei, gegen eine Inflation. Laut Foster mache jedoch ein Vergleich mit dem "Nachkriegsmodell", bei dem enorme Konjunkturmaßnahmen in den USA nach dem zweiten Weltkrieg einen Inflationszyklus in Kraft gesetzt hätten, am meisten Sinn, da aufgrund der aktuell beispiellosen Konjunkturmaßnahmen ein neuer Inflationszyklus am wahrscheinlichsten sei. "Dies käme Gold besonders zugute, wenngleich eine Situation mit niedrigem Wachstum und niedriger Inflation reichlich Risiken birgt, die den Goldpreis sogar jahrelang steigen lassen könnten. Zu diesen Risiken gehören Schuldenprobleme, eine noch radikalere Fiskal- und Geldpolitik, eine Verschärfung der Einkommensungleichheit und soziale Unruhen", so der Goldexperte. (25.02.2021/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Demokraten im US-Bundestaat Georgia Anfang Januar die Nachwahl gewonnen und damit die Kontrolle über den US-Senat erlangt hatten, begann an den Märkten schnell ein "Reflationshandel", wie Joe Foster, Portfoliomanager und Goldstratege bei VanEck, in seinem aktuellen Goldkommentar schreibt.Denn die Erwartungen seien dahingegangen, dass die Demokraten Billionen von Dollar an zusätzlichen Ausgaben für Pandemiehilfen, Infrastruktur und grüne Initiativen beschließen würden."Wir hatten gedacht, dass ein solcher Sieg der Demokraten positiv für Gold sein würde, da er zu einer größeren Defizitfinanzierung, höheren Steuern und mehr Regulierung führen könnte", sage Foster. "Der kurzfristige Anstieg der Renditen und des US-Dollars überlagerte jedoch die längerfristigen Auswirkungen - zumindest vorerst."