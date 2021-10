London (www.aktiencheck.de) - Sowohl die Konjunkturindikatoren als auch die Marktpreise deuten darauf hin, dass der Angebotsschock lang anhaltende Auswirkungen auf die globalen Lieferketten haben wird, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay Asset Management.Zwar hätten sich angesichts der steigenden Preise die Stimmungsindikatoren in letzter Zeit etwas eingetrübt, aber die Verbraucher würden weiterhin Geld ausgeben, wie die jüngsten Einzelhandelsumsätze in den USA zeigen würden: Sie hätten im Vorjahresvergleich um 12 Prozent angezogen. Die Einzelhandelsumsätze in China hätten zum Vorjahr sogar 16,4 Prozent über den Erwartungen gelegen. Dies deute darauf hin, dass die Unternehmen derzeit in der Lage seien, höhere Preise an die Verbraucher weiterzugeben. Folglich zeige sich in den Preisen eine anziehende Inflation, die aber nicht die Gewinnspannen der Unternehmen beeinträchtige.Diesem Eindruck entspreche die Berichtssaison, die mit vielversprechenden Unternehmenszahlen in Schwung komme. Viele Aktienindices würden daher wieder zu klettern beginnen und Risikoanlagen würden im Allgemeinen gut unterstützt erscheinen. Anders als zu Oktoberbeginn, als die Märkte angesichts der Probleme am chinesischen Immobilienmarkt und des politischen Tauziehens um die US-Schuldenobergrenze nach unten gedreht hätten, würden die Aktienmärkte derzeit von negativen Nachrichten unbeeindruckt bleiben. "Die Anleger scheinen auch den Anstieg der Covid-19-Neuinfektionen, der in einigen Ländern zu neuen Lockdowns führt, beflissen beiseite zu schieben", so Mark Dowding. (22.10.2021/ac/a/m)