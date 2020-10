Börsenplätze InflaRx-Aktie:



Kurzprofil InflaRx N.V.:



InflaRx (ISIN: NL0012661870, WKN: A2H7A5, Ticker-Symbol: IF0, NASDAQ-Symbol: IFRX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Anwendung seiner Anti-C5a-Antikörper-Technologie konzentriert, um wirksame, spezifische, erstklassige C5a-Inhibitoren zu entdecken und klinisch zu entwickeln. Komplementfaktor C5a ist ein wichtiger Vermittler der Entzündungsreaktion und ist am Fortschreiten einer Vielzahl von Autoimmun- und Entzündungserkrankungen beteiligt. Das Unternehmen wurde im Jahr 2007 gegründet und hat Standorte in Jena und München. InflaRx ist an der US-Technologiebörse NASDAQ Global Select Market in den USA unter dem Symbol IFRX gelistet. Weitere Informationen finden Sie unter www.inflarx.com. (04.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - InflaRx-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von InflaRx N.V. (ISIN: NL0012661870, WKN: A2H7A5, Ticker-Symbol: IF0, NASDAQ-Symbol: IFRX) unter die Lupe.Die Biotech- und Pharma-Branche unternehme zahlreiche Versuche im Kampf gegen Covid-19. So auch InflaRx mit dem C5a-Antikörper IFX-1 solle die schwerwiegende Lungenerkrankung in den Griff bekommen werden.Die Thüringer Gesellschaft habe habe vor Kurzem vielversprechende Daten einer Studie im Fachjournal "The Lancet" veröffentlicht, die zeitweise einen Kurssprung von gut 20% ausgelöst hätten. Schaffe es InflaRx tatsächlich, IFX-1 gegen Covid-19 erfolgreich zur Marktreife zu führen, wäre dies der größte Meilenstein in der Unternehmenshistorie. Dafür müssten die Rahmenbedingungen allerdings für eine schnelle Verfügbarkeit geschaffen werden.InflaRx habe im Juni letzten Jahres die lang ersehnten Phase-2b-Daten von IFX-1 in der Indikation Hidradenitis Suppurativa (HS), einer schwerwiegenden Hauterkrankung, veröffentlicht. Leider habe InflaRx nicht die gewünschten Ergebnisse vorlegen können. Die Aktie habe daraufhin rund 90% (!) an einem Tag eingebüßt. Die Gesellschaft befinde sich nun im regen Austausch mit den Behörden, um doch noch irgendwie das HS-Programm fortsetzen zu können. Positive Neuigkeiten von diesem Prozess könnte einen massiven Kurssprung bei der Aktie auslösen.InflaRx habe mehrere Pfeile im Köcher - dafür sei das aktuelle Bewertungsniveau für den "Aktionär" viel zu niedrig. Das thürngische Unternehmen setze jedoch fast alles auf eine Karte: IFX-1. Entsprechend risikobehaftet sei auch ein Investment in den deutschen Biotech-Player. Die InflaRx-Aktie eigne sich daher nur für Anleger mit einem starken Nervenkostüm. Ein Stopp bei 2,90 Euro zur Absicherung sei Pflicht, so Michel Doepke von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link