Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

19,79 EUR -0,40% (12.09.2018, 08:55)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiter-lösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 37.500 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 (Ende September) einen Umsatz von rund 7,1 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (12.09.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Infineon drohen weitere Kursverluste - ChartanalyseDie Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) markierte am 22. November 2017 nach einer langen und starken Rally ein Hoch bei 25,44 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Danach sei die Aktie in eine Seitwärtsbewegung eingeschwenkt. Als untere Begrenzung dieser Bewegung habe die Zone zwischen 21,07 und 20,48 EUR gedient. In der letzten Woche sei der Chiphersteller aus dieser Seitwärtsbewegung nach unten rausgefallen. In dieser Woche bestätige sich der Rückfall.Damit müsse in den nächsten Wochen mit weiteren Kursverlusten in der Infineon-Aktie gerechnet werden. Nächstes Ziel sei der Bereich um 17,97 EUR. Ein Anstieg über 21,07 EUR erscheine aktuell eher unwahrscheinlich. Allerdings würden dadurch wieder Käufer in die Aktie gelockt werden, so dass anschließend Gewinne in Richtung 22,00 und sogar 25,44 EUR möglich wären. (Analyse vom 12.09.2018)Börsenplätze Infineon-Aktie:Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:19,79 EUR -1,88% (11.09.2018, 17:35)