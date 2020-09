Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (15.09.2020/ac/a/d)



Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Verknüpfung unterschiedlicher Zeitebenen fördere oftmals interessante Tradingkandidaten hervor. Ein gutes Bespiel für diese grundsätzlich sinnvolle Vorgehensweise stelle derzeit die Kursentwicklung der Infineon-Aktie dar. Auf Quartalsbasis habe der Chiphersteller zuletzt ein bemerkenswertes "bullish engulfing" ausgebildet. Bemerkenswert deswegen, weil der Körper der Kerze des 2. Quartals die Pendants der vorangegangenen sechs(!) Quartale umschließe. Dank der jüngsten Kursavancen habe das Papier die entsprechenden Quartalshochs nun überspringen und damit das "bullish engulfing" nach oben auflösen können. Gleichzeitig schlage sich diese Entwicklung im Wochenbereich in einem "V-Muster" nieder. Zuvor habe die Infineon-Aktie mit der Rückkehr in den Aufwärtstrend seit 2009 sowie der Rückeroberung der 200-Wochen-Linie (akt. bei 19,46/19,58 EUR) hoffnungsvolle Signale gesendet. Per saldo sollte das Papier Kurs auf das Hoch von 2018 (25,76 EUR) nehmen. Perspektivisch verspreche die diskutierte "V-Formation" sogar neue Verlaufshochs.Um die günstige Ausgangslage nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft nicht mehr nachhaltig unter die Marke von 21 EUR zurückzufallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 15.09.2020)