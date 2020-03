Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (09.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die zweite große Abwärtswelle nach dem Beginn der Corona-Koerrektur laufe. Niemand wisse, wie lange dieses Umfeld so extrem bleiben werde. Die Chancen auf eine Stabilisierung und eine Gegenbewegung nach dieser Welle seien aber erneut gegeben - im Gesamtmarkt und v.a. bei deutlich überverkauften Einzelwerten.Risikobewusste Anleger könnten daher bei Infineon versuchen, mit tagesgültigen Limits, einer geringen Verlusttoleranz und einer kleinen Position gestaffelt zum Zug zu kommen. Ein erstes tiefes Limit werde bei 14,75 Euro, das zweite bei 14 Euro. Der Rest bleibe vorerst an der Seitenlinie und warte eine Stabilisierung der Märkte ab, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.03.2020)Börsenplätze Infineon-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:15,622 EUR -7,40% (09.03.2020, 09:48)