Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

40,57 EUR +0,25% (05.01.2022, 10:21)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

40,44 EUR +1,10% (05.01.2022, 10:09)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (07.01.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.STMicroelectronics (ISIN: NL0000226223, WKN: 893438) habe im vergangenen Jahr wegen der hohen Chipnachfrage etwas mehr umgesetzt als erwartet - und eine bessere Marge erzielt. Die Anleger seien zufrieden. Im angeschlagenen Marktumfeld könne das Papier des Halbleiterkonzerns zulegen. Im Sog dürfte auch die Infineon-Aktie wieder Boden gut machen.Der Umsatz sei im vergangenen Jahr um rund ein Viertel auf knapp 12,8 Mrd. Dollar (11,3 Mrd. Euro) gestiegen, wie STMicroelectronics in Genf bei der Bekanntgabe von Eckdaten für das vergangene Jahr bekannt gegeben habe. Zuletzt habe der Konzern einen Anstieg auf 12,6 Mrd. Dollar erwartet. Zudem habe die Bruttomarge am oberen Ende der zuletzt in Aussicht gestellten Spanne oder leicht darüber gelegen. Weitere Details zum Ergebnis des vergangenen Jahres wolle das Unternehmen am 27. Januar präsentieren.Die noch einen Tick besser als erwartet ausgefallenen Zahlen dürften auch Konkurrent Infineon Rückenwind geben. Der DAX-Titel sei in den vergangenen Tagen im Rahmen der Schwäche bei den Technologiewerten zurückgefallen.DER AKTIONÄR halte an seinem Fazit fest: Infineon habe seine Hausaufgaben gemacht. Die strukturellen Wachstumstreiber und Trends seien intakt. Befeuert durch den anhaltend hohen Bedarf an Halbleitern für die energieeffiziente und vernetzte Welt dürfte 2022 erneut ein starkes Jahr für Infineon werden.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link