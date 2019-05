Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (09.05.2019/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Infineon-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) charttechnisch unter die Lupe.Die Erholung der letzten Monate sei bei der Infineon-Aktie exakt im Bereich der massiven Widerstandszone zwischen gut 20 EUR und knapp 22 EUR ausgelaufen. Damit sei das zuvor ausgeprägte Doppeltop bestätigt worden und die jüngste Kursentwicklung berge die Gefahr der Ausprägung einer "bearishen Flagge". Nach zwei Innenstäben habe das Papier zu Wochenbeginn eine Abwärtskurslücke bei 20,74/20,66 EUR hinnehmen müssen. Besonders das letzte Phänomen dokumentiere den Druck, welcher derzeit auf dem Chiptitel laste. Deshalb würden die Analysten ein Abgleiten unter die 200-Tage-Linie (akt. bei 19,44 EUR) als Signalgeber für eine Ausdehnung des jüngsten Korrekturimpulses definieren. Im Fall einer negativen Weichenstellung bilde die Kombination aus der 200-Wochen-Linie und der unteren Flaggenbegrenzung (akt. bei 17,50 EUR bzw. 17,48 EUR) den nächsten wichtigen Auffangbereich. Bei einem Bruch dieser Bastion wäre die diskutierte Bärenflagge tatsächlich aufgelöst, was dann nochmals zusätzlichen Verkaufsdruck nach sich ziehen sollte. Als Absicherung für neue Short-Positionen biete sich die obere Gapkante der o. g. Kurslücke (20,74 EUR) an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 09.05.2019)