Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (05.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe."Der Aktionär" habe bereits erklärt: Der Kursverlauf der Infineon-Aktie dürfte kurzfristig vor allem durch Neuigkeiten rund um den Zollstreit, Meldungen der Wettbewerber und Analystenstimmen beeinflusst werden. Hier habe es in den letzten Tagen dreimal grünes Licht gegeben. In Kürze könnte noch ein weiterer Impulsgeber dazukommen.Im Zollstreit zwischen den USA und China überwiege seit gestern wieder die Zuversicht. Zudem seien die weltweiten Halbleiterabsätze im Oktober besser ausgefallen als erwartet. Analysten würden weiter auf das greifende Erholungsszenario setzen. Dennoch habe die Infineon-Aktie die charttechnisch wichtige 20-Euro-Marke noch nicht überwinden können.Doch das könnte sich schon bald ändern. Im Juni habe Infineon angekündigt, für neun Milliarden Euro den US-Konkurrenten Cypress Semiconductor übernehmen zu wollen. Mittlerweile hätten alle notwendigen Instanzen dem Deal zugestimmt - bis auf eine. Die letzte noch ausstehende Voraussetzung für den Vollzug der Übernahme sei die Zustimmung der US-Wettbewerbsbehörden CFIUS. Gut möglich, dass das grüne Licht aus den USA noch vor Weihnachten komme. Experten würden spätestens Anfang 2020 damit rechnen."Die geplante Übernahme von Cypress ist ein großer und richtungsweisender Schritt bei der strategischen Weiterentwicklung von Infineon", so Vorstand Reinhard Ploss zu. Kein Wunder: Die Technologieportfolios beider Gesellschaften hätten sich ergänzt und würden großes Potenzial in wachstumsstarken Zielmärkten Automotive, Industrie und Internet der Dinge eröffnen.Die Kehrseite der Medaille: Der freie Cashflow dürfte im noch jungen Geschäftsjahr 2019/20 aufgrund der Kaufpreiszahlung und der sonstigen Kosten im Zusammenhang mit der Übernahme deutlich negativ ausfallen. Der Mittelzufluss von Cypress dürfte nicht annähernd ausreichen, diese Belastungen zu kompensieren. Das sei aber alles schon lange bekannt und sollte für keine negativen Überraschungen sorgen.Würden die Signale vonseiten des Zollstreits, der Analysten und der Wettbewerber positiv bleiben und die US-Behörden die Mega-Übernahme durchwinken, könnte die Aktie einen frischen Impuls bekommen - und die 20-Euro-Marke überwinden. Dann wäre der Weg aus technischer Sicht für einen Zwischenspurt bis zum Jahreshoch aus dem April im Bereich um 21,60 Euro geebnet, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.12.2019)