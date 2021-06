Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

33,35 EUR +0,88% (04.06.2021, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

33,38 EUR +1,01% (04.06.2021, 17:38)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (06.06.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Der Vorstandschef des deutschen Halbleiter-Konzerns, Reinhard Ploss, habe die EU-Wettbewerbspolitik kritisiert. Europa sei bei Chips von Importen aus Asien abhängig, müsse jedoch autonom werden und eine "fast schon verlorene Industrie" wiedergewinnen, habe Ploss am Freitag im Deutschlandfunk gefordert. Ohne diese Kompetenz würden nicht nur Autobauer und Industrie, sondern auch Umwelt- und Kllimaschutz geschwächt. "Aber derzeit verteilen wir sehr, sehr viele Stoppschilder in Europa", habe Ploss gesagt.Die Ungleichheit der Wettbewerbsbedingungen nehme zu. Während China, Japan, Korea und die USA ihre Digitalindustrie fördern und Zusammenarbeit sogar gestalen würden, werde in der EU gebremst. Europa und Deutschland sollten die Zusammenarbeit zwischen Mittelstand und Großindustrie gestalten und unterstützen: Das "könnte unserer Differenzierungfaktor sein", habe Ploss gesagt.Auch der Datenschutz müsse pragmatischer gehandhabt werden. Den technischen Rückstand bei Mikrochips aufzuholen, sei eine sehr große Herausforderung. "Wer sich nur hinten reinstellt, der wird wahrscheinlich nicht der Sieger des nächsten Matches sein", habe Ploss gesagt. In der deutschen Automobilindustrie gebe es seit Monaten Kurzarbeit wegen fehlender Chiplieferungen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: