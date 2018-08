Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

22,04 EUR -0,27% (29.08.2018, 15:50)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

22,05 EUR -0,59% (29.08.2018, 15:59)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiter-lösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 37.500 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 (Ende September) einen Umsatz von rund 7,1 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (29.08.2018/ac/a/d)







Neubiberg (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) waren zuletzt neue Insiderkäufe zu beobachten.So hat Vorstand Jochen Hanebeck am 27.08.2018 500 Infineon-Aktien zum Kurs von 21,83 EUR und am 28.08.2018 100 Stück zum Kurs von 22,15 EUR erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von 10.915,00 EUR und 2.215,00 EUR entspricht.Seit Beginn des Bullenmarkts im März 2009 ist Infineon der absolute Top-Performer im DAX, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer Aktienanalyse vom 24.08.2018. Trotz eines Plus von über 5.400% habe das Wertpapier auf dem aktuellen Niveau noch Potenzial. Vorstandschef Reinhard Ploss habe am 23.08. für knapp 85.000 Euro Aktien von Infineon gekauft. Er signalisiere damit, dass die Aussichten auf dem aktuellen Niveau weiterhin gut seien und er an steigende Aktienkurse glaube.Letztlich sei der Titel wegen der Krise in der Autobranche etwas unter Druck geraten. Nachdem zahlreiche Zulieferer Probleme bei den Margen gemeldet hätten, habe das auch den Chipkonzern belastet. Der Automotive-Bereich nehme bei Infineon eine hohe Bedeutung ein und gelte als besonders wachstumsstark.Langfristig bleibe das Geschäftsmodell sehr attraktiv, der Insiderkauf von Ploss sollte Vertrauen bei Investoren schaffen. Anleger würden aber nicht ausblenden, dass Rücksetzer wegen der Autokrise weiter möglich seien. Es gelte deshalb: Gewinne laufen lassen und den Stopp bei 20,50 Euro unterhalb der wichtigen Unterstützung genau beobachten, so Völkl.Börsenplätze Infineon-Aktie: