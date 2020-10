Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

28,085 EUR +2,09% (12.10.2020, 17:35)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (13.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Vorgaben der Wettbewerber aus der Chipbrache würden frische Impulse für die Infineon-Aktie liefern. Nachdem STMicroelectronics und NXP Semiconductor starke Zahlen präsentiert hätten, sei die Infineon-Aktie sei zuletzt auf den höchsten Stand seit 2002 geklettert. Das Unternehmen generiere rund 40% seiner Umsätze im Automotive-Bereich und sei durch die Übernahme von Cypress Semiconductor zur Nummer 1 unter den Autochip-Herstellern aufgestiegen. Die Integration laufe dem Vernehmen nach bislang reibungslos.Die Megatrends Elektromobilität und automatisiertes Fahren würden die bestimmenden Wachstumstreiber bei Infineon bleiben. Frische Zahlen für das vor Kurzem beendete Geschäftsjahr 2019/20 stünden für den 9. November auf der Agenda - es sei denn, der Konzern müsse ebenfalls eine aktualisierte Prognose veröffentlichen. Auch wenn die Infineon-Aktie mit einem KGV von 35 mittlerweile recht ambitioniert bewertet sei, sollten Anleger die Gewinne vorerst laufen lassen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.10.2020)Börsenplätze Infineon-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:28,075 EUR +1,91% (12.10.2020, 22:26)